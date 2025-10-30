БК PARI: фрибеты на 201 рубль за подписку на Telegram-канал TNNS

Для активации промо игрок должен:

1. Зарегистрироваться на сайте PARI, если аккаунта еще нет.

2. Подписаться на канал TNNS в Telegram.

3. Отметить пост реакцией 🔥.

4. Тапнуть кнопку «Участвовать».

На прошлой неделе публикация о конкурсе собрала 6033 реакции. БК конвертировала лайки в 2011 фрибетов. В традиционном формате админы определят 10 победителей. Каждый из них получит фрибет на 201 рубль. Итоги будут объявлены 4 ноября в 19:00.