30 октября 13:34
БК PARIФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК PARI: фрибеты на 201 рубль за подписку на Telegram-канал TNNS

201 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Ставьте реакцию и присоединяйтесь к акции!

Подписчики канала TNNS получают возможность забрать новую порцию фрибетов от PARI. Конкурс рассчитан на тех, кто проявляет активность и взаимодействует с постами. Результаты будут объявлены 4 ноября.

Как получить бонус PARI на 201 рубль за подписку в Telegram



Для активации промо игрок должен:

1. Зарегистрироваться на сайте PARI, если аккаунта еще нет.

2. Подписаться на канал TNNS в Telegram.

3. Отметить пост реакцией 🔥.

4. Тапнуть кнопку «Участвовать».

На прошлой неделе публикация о конкурсе собрала 6033 реакции. БК конвертировала лайки в 2011 фрибетов. В традиционном формате админы определят 10 победителей. Каждый из них получит фрибет на 201 рубль. Итоги будут объявлены 4 ноября в 19:00.

Как отыграть бонус PARI на 201 рубль за участие в тг-конкурсе



Клиент получает 7 дней на использование фрибета. Выбор коэффициентов и рынков остается за игроком. Ставку можно сделать как одиночной, так и в виде экспресса.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 201 рубль от PARI



Детали промоакции можно найти в следующей таблице.

Максимальный размер бонуса

201 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

04.11.2025 (18:59 МСК)

До окончания теннисного сезона есть шанс поучаствовать в «Чемпионской гонке» от букмекера «Пари». За ставки на турнир ATP в Париже игроки получают фрибеты до 100 000 рублей.

Преимущества и недостатки



Плюсы 

Минусы

➕ Принять участие можно без каких-либо денежных затрат➖ Всего 10 участников смогут забрать бонусы
➕ Предложение распространяется на каждого клиента PARI 

Заключение



Марафон фрибетов от БК PARI не останавливается ни на неделю. Бонусы в этот раз не самые крупные, но конкуренция в TNNS меньше, чем на официальной странице букмекера. Условия участия просты, поэтому не игнорируйте возможность.

https://t.me/tnns_tnns/10526 

Валентин Васильев

