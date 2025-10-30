БК PARI: фрибеты на 201 рубль за подписку на Telegram-канал TNNS

Партнерский проект
Подписчики канала TNNS получают возможность забрать новую порцию фрибетов от PARI. Конкурс рассчитан на тех, кто проявляет активность и взаимодействует с постами. Результаты будут объявлены 4 ноября.
Для активации промо игрок должен:
1. Зарегистрироваться на сайте PARI, если аккаунта еще нет.
2. Подписаться на канал TNNS в Telegram.
3. Отметить пост реакцией 🔥.
4. Тапнуть кнопку «Участвовать».
На прошлой неделе публикация о конкурсе собрала 6033 реакции. БК конвертировала лайки в 2011 фрибетов. В традиционном формате админы определят 10 победителей. Каждый из них получит фрибет на 201 рубль. Итоги будут объявлены 4 ноября в 19:00.
Клиент получает 7 дней на использование фрибета. Выбор коэффициентов и рынков остается за игроком. Ставку можно сделать как одиночной, так и в виде экспресса.
Детали промоакции можно найти в следующей таблице.
Максимальный размер бонуса
201 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
04.11.2025 (18:59 МСК)
До окончания теннисного сезона есть шанс поучаствовать в «Чемпионской гонке» от букмекера «Пари». За ставки на турнир ATP в Париже игроки получают фрибеты до 100 000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Принять участие можно без каких-либо денежных затрат
|➖ Всего 10 участников смогут забрать бонусы
|➕ Предложение распространяется на каждого клиента PARI
Марафон фрибетов от БК PARI не останавливается ни на неделю. Бонусы в этот раз не самые крупные, но конкуренция в TNNS меньше, чем на официальной странице букмекера. Условия участия просты, поэтому не игнорируйте возможность.