11 августа 12:45ГлавнаяБонусы
БК ФонбетПромокодыПромокод Фонбет

Теннисный бонус: промокод Фонбет до 50 000 рублей за ставки на турнир WTA

50000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Крупные фрибеты разыгрываются прямо сейчас!

Букмекерская компания Fonbet предлагает ценителям тенниса принять участие в акции с возможностью получить фрибеты до 50 000 рублей. Для этого необходимо активировать промокод WTA и сделать ставку на матчи турнира в американском Цинциннати. Размер бонуса определяется случайным образом с помощью интерактивного «Колеса удачи».

Как получить промокод Фонбет до 50 000 рублей на теннисные матчи в Цинциннати

Свернуть

Чтобы использовать промокод, придерживайтесь простой инструкции:

1. Откройте аккаунт в БК «Фонбет», если вы еще не пользовались сервисом.

image not found

2. Войдите в свой профиль и примените промокод WTA на странице акции.

3. Поставьте не менее 2000 рублей с кэфом не ниже 1.50 на любую игру женского турнира Cincinnati Open. Это может быть одиночное пари или экспресс.

4. После расчета ставки на протяжении 36 часов вернитесь на страницу акции и нажмите кнопку «Крутить», чтобы запустить «Колесо удачи» и получить свой фрибет.

В экспресс-ставке обязательно должно быть хотя бы 1 событие из турнира WTA в Цинциннати. Участники получают фрибеты с номиналом, который определяется случайным образом на основе их порядкового номера в списке претендентов. Размер бонуса варьируется от 300 до 50 000 рублей.

Как отыграть бонус Фонбет до 50 000 рублей за ставки на женский теннис

Свернуть

Фрибет доступен для использования в течение 7 дней. По нему позволяется делать одиночные ставки на любые спортивные события без лимитов по коэффициентам и рынкам. Выигрыш, за вычетом суммы фрибета, зачисляется на основной счет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Фонбета

Свернуть

Для наглядности все условия участия представлены в сводной таблице.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

14.08.2025 (23:59 МСК)

Если прогноз возвращен, отменен или участник отказался от него, этот купон не учитывается в акции.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Правила участия прозрачны и не содержат сложных деталей➖ Для участия в акции нужно поставить 2000 рублей
➕ Выполнив условия, игрок точно получит фрибет 

Заключение

Свернуть

Редкий случай, когда максимальный фрибет доступен бетторам без необходимости делать огромный оборот ставок. Итоговую сумму бонуса определит «Колесо удачи». В остальном же правила просты и понятны, что гарантирует комфортное участие для каждого клиента.

Валентин Васильев

