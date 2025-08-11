Теннисный бонус: промокод Фонбет до 50 000 рублей за ставки на турнир WTA

Партнерский проект
Букмекерская компания Fonbet предлагает ценителям тенниса принять участие в акции с возможностью получить фрибеты до 50 000 рублей. Для этого необходимо активировать промокод WTA и сделать ставку на матчи турнира в американском Цинциннати. Размер бонуса определяется случайным образом с помощью интерактивного «Колеса удачи».
Чтобы использовать промокод, придерживайтесь простой инструкции:
1. Откройте аккаунт в БК «Фонбет», если вы еще не пользовались сервисом.
2. Войдите в свой профиль и примените промокод WTA на странице акции.
3. Поставьте не менее 2000 рублей с кэфом не ниже 1.50 на любую игру женского турнира Cincinnati Open. Это может быть одиночное пари или экспресс.
4. После расчета ставки на протяжении 36 часов вернитесь на страницу акции и нажмите кнопку «Крутить», чтобы запустить «Колесо удачи» и получить свой фрибет.
В экспресс-ставке обязательно должно быть хотя бы 1 событие из турнира WTA в Цинциннати. Участники получают фрибеты с номиналом, который определяется случайным образом на основе их порядкового номера в списке претендентов. Размер бонуса варьируется от 300 до 50 000 рублей.
Фрибет доступен для использования в течение 7 дней. По нему позволяется делать одиночные ставки на любые спортивные события без лимитов по коэффициентам и рынкам. Выигрыш, за вычетом суммы фрибета, зачисляется на основной счет.
Для наглядности все условия участия представлены в сводной таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
14.08.2025 (23:59 МСК)
Если прогноз возвращен, отменен или участник отказался от него, этот купон не учитывается в акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Правила участия прозрачны и не содержат сложных деталей
|➖ Для участия в акции нужно поставить 2000 рублей
|➕ Выполнив условия, игрок точно получит фрибет
Редкий случай, когда максимальный фрибет доступен бетторам без необходимости делать огромный оборот ставок. Итоговую сумму бонуса определит «Колесо удачи». В остальном же правила просты и понятны, что гарантирует комфортное участие для каждого клиента.