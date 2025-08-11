Теннисный бонус: промокод Фонбет до 50 000 рублей за ставки на турнир WTA

Чтобы использовать промокод, придерживайтесь простой инструкции:

1. Откройте аккаунт в БК «Фонбет», если вы еще не пользовались сервисом.

2. Войдите в свой профиль и примените промокод WTA на странице акции.

3. Поставьте не менее 2000 рублей с кэфом не ниже 1.50 на любую игру женского турнира Cincinnati Open. Это может быть одиночное пари или экспресс.

4. После расчета ставки на протяжении 36 часов вернитесь на страницу акции и нажмите кнопку «Крутить», чтобы запустить «Колесо удачи» и получить свой фрибет.

В экспресс-ставке обязательно должно быть хотя бы 1 событие из турнира WTA в Цинциннати. Участники получают фрибеты с номиналом, который определяется случайным образом на основе их порядкового номера в списке претендентов. Размер бонуса варьируется от 300 до 50 000 рублей.