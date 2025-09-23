Три приема от БК Балтбет: фрибеты до 750 рублей за ординары на волейбол

Получить фрибет можно только после того, как все требования будут выполнены:

1. Создайте личный кабинет в БК «Балтбет» или выполните вход в существующий профиль.

2. Откройте раздел с акцией «Три приема» и подтвердите участие.

3. Оформите 3 одиночные ставки на матчи по волейболу.

Каждое пари должно быть заключено на сумму не менее 1250 рублей и иметь кэф от 1.60 и выше. В зачет идут исключительно выигрышные ставки. Для каждого игрока отсчет участия начинается с момента активации промо и продолжается 3 дня либо до официального завершения акции.