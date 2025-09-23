Три приема от БК Балтбет: фрибеты до 750 рублей за ординары на волейбол

Партнерский проект
БК «Балтбет» представил свежее промо для любителей волейбола. В рамках предложения «Три приема» участникам предстоит выполнить персональное задание. За успешное прохождение условий игрок получает фрибет, сумма которого определяется индивидуально и может достигать 750 рублей.
Получить фрибет можно только после того, как все требования будут выполнены:
1. Создайте личный кабинет в БК «Балтбет» или выполните вход в существующий профиль.
2. Откройте раздел с акцией «Три приема» и подтвердите участие.
3. Оформите 3 одиночные ставки на матчи по волейболу.
Каждое пари должно быть заключено на сумму не менее 1250 рублей и иметь кэф от 1.60 и выше. В зачет идут исключительно выигрышные ставки. Для каждого игрока отсчет участия начинается с момента активации промо и продолжается 3 дня либо до официального завершения акции.
Выданный бонус доступен к использованию на протяжении 1 месяца. Игрок вправе задействовать его в одиночных ставках или экспрессах. Коэффициент выбранных событий должен быть не ниже 1.40 и не выше 100.00.
Все детали акции сведены в таблицу.
Максимальный размер бонуса
750 ₽
Минимальный депозит
1250 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.09.2025 (23:59 МСК)
Любители пари на хоккей могут воспользоваться акцией «Десятиминутка» от БК «Балтбет».
|Плюсы
|Минусы
|➕ Правила участия доступны и не вызывают трудностей
|➖ Учитываются только пари с выигрышем
|➕ Начисление фрибета происходит мгновенно после расчета ставок
На мировом первенстве по волейболу на Филиппинах стартовал плей-офф, самая напряженная и зрелищная часть турнира. Это прекрасная возможность проверить свою интуицию и стратегию ставок. Бонус от «Балтбет» станет приятным дополнением к вашим основным пари.