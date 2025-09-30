ВысТРИл от Балтбет: 150 рублей за ставки на киберспорт

БК «Балтбет» запустила акцию «ВысТРИл». Букмекер дарит игрокам по 150 рублей за 3 выигранных подряд лайв-пари на киберспорт.
Участнику промоакции следует:
1. Зарегистрироваться или авторизоваться в «Балтбет».
2. Попасть на страницу акций, найти промопредложение «ВысТРИл» и согласиться с участием.
3. Выиграть 3 лайв-ставки из раздела «Киберспорт».
Минимальная сумма пари составляет 200 ₽. Минимальный коэффициент — 1.40.
Если выиграть 2 пари, а потом проиграть, букмекерская контора обнулит шкалу прогресса. Накапливать победы придется заново.
После выполнения задания нужно нажать на «Забрать фрибет». Букмекерская контора сразу перечислит 150 рублей.
Baltbet сообщит условия использования бонуса после его зачисления. Узнать заранее сроки отыгрыша, диапазон коэффициентов и другую информацию нельзя.
Оператор установил некоторые ограничения, о которых стоит рассказать детальнее.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
06.10.2025
Активированное задание действует 3 суток. Букмекерская контора учитывает ставки через мобильное приложение и официальный сайт.
Плюсы
Минусы
|➕ Коэффициент — от 1.40
|➖ Фрибет достигает 150 ₽
|➕ Ставки на ординары
|➖ Учитываются только выигрышные пари
|➖ Нужна серия из 3 побед
Главный недостаток акции — требования по серийности. Если не выиграть 3 раза подряд, бонус нельзя получить. Любителям киберспорта можно присмотреться к альтернативным предложениям букмекерских контор. Например, в акции «Шкала наград» PARI выдает бонусы за ставки на ESL. Итоговый статус (выигрыш или поражение) не влияет на получение фрибета.