ВысТРИл от Балтбет: 150 рублей за ставки на киберспорт

Главный недостаток акции — требования по серийности. Если не выиграть 3 раза подряд, бонус нельзя получить. Любителям киберспорта можно присмотреться к альтернативным предложениям букмекерских контор. Например, в акции « Шкала наград » PARI выдает бонусы за ставки на ESL. Итоговый статус (выигрыш или поражение) не влияет на получение фрибета.