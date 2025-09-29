Ведомости
БК PARI
Фрибет от PARI до 1000 ₽ за ставки на ESL PRO League Season 22

1000 ₽
Бонус
Фрибеты за ставки на ESL PRO League Season 22

БК запустила промоакцию «Шкала наград» и ежедневно дарит бетторам 500 и 1000 рублей фрибетами. Для участия нужно ставить на матчи ESL PRO League Season 22 и набирать очки.

Как получить бонус PARI до 1000 рублей за ставки на ESL PRO League Season 22

Чтобы получить бонусы за ставки на ESL, беттору следует:

  1. Зарегистрироваться в PARI или авторизоваться в ЛК.
  2. Открыть страницу бонусного предложения и подтвердить участие.
  3. Ставить одиночные ставки на встречи ESL PRO League Season 22 с кэфом от 1.70 на сумму от 500 рублей.

За каждое квалификационное пари БК заполнит 1 сегмент шкалы прогресса. После накопления 10 очков беттор получит 500 рублей фрибетами, с достижением 15 баллов — 1000. Затем шкала прогресса обнулится, пользователь сможет участвовать в промоакции повторно. Новый цикл стартует на следующий день.

Как отыграть бонус Пари до 1000 рублей за ставки на ESL PRO League Season 22

Каждый фрибет действует 3 суток. Он подходит для экспресса или ординара с коэффициентом до 3.00. Ставить можно только на киберспортивные матчи. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Пари

Рассмотрим особенности акции подробнее.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

3 дня

Срок окончания акции

12.10.2025 (23:59 МСК)

Ставки на полученные ранее фрибеты не учитываются в прогрессе. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность ежедневно получать по 1500 рублей фрибетами➖ Применение фрибета ограничено киберспортом
➕ Кэфы для получения бонуса от 1.70 
➕ Коэффициенты от 1.01 для использования 

Заключение

Акция подойдет любителям CS2. На ESL PRO League Season 22 сыграют главные топ-команды. PARI готов выдать внушительный дополнительный буст. «Шкала прогресса» — хорошее решение для тех, кто решил попытать удачу на этом турнире.  

Валентин Васильев

