Фрибет от PARI до 1000 ₽ за ставки на ESL PRO League Season 22

Чтобы получить бонусы за ставки на ESL, беттору следует:

Зарегистрироваться в PARI или авторизоваться в ЛК. Открыть страницу бонусного предложения и подтвердить участие. Ставить одиночные ставки на встречи ESL PRO League Season 22 с кэфом от 1.70 на сумму от 500 рублей.

За каждое квалификационное пари БК заполнит 1 сегмент шкалы прогресса. После накопления 10 очков беттор получит 500 рублей фрибетами, с достижением 15 баллов — 1000. Затем шкала прогресса обнулится, пользователь сможет участвовать в промоакции повторно. Новый цикл стартует на следующий день.