Фрибет от PARI до 1000 ₽ за ставки на ESL PRO League Season 22

БК запустила промоакцию «Шкала наград» и ежедневно дарит бетторам 500 и 1000 рублей фрибетами. Для участия нужно ставить на матчи ESL PRO League Season 22 и набирать очки.
Чтобы получить бонусы за ставки на ESL, беттору следует:
За каждое квалификационное пари БК заполнит 1 сегмент шкалы прогресса. После накопления 10 очков беттор получит 500 рублей фрибетами, с достижением 15 баллов — 1000. Затем шкала прогресса обнулится, пользователь сможет участвовать в промоакции повторно. Новый цикл стартует на следующий день.
Каждый фрибет действует 3 суток. Он подходит для экспресса или ординара с коэффициентом до 3.00. Ставить можно только на киберспортивные матчи.
Рассмотрим особенности акции подробнее.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
3 дня
Срок окончания акции
12.10.2025 (23:59 МСК)
Ставки на полученные ранее фрибеты не учитываются в прогрессе.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность ежедневно получать по 1500 рублей фрибетами
|➖ Применение фрибета ограничено киберспортом
|➕ Кэфы для получения бонуса от 1.70
|➕ Коэффициенты от 1.01 для использования
Акция подойдет любителям CS2. На ESL PRO League Season 22 сыграют главные топ-команды. PARI готов выдать внушительный дополнительный буст. «Шкала прогресса» — хорошее решение для тех, кто решил попытать удачу на этом турнире.