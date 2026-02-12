Ведомости
БК Winline: 1000 рублей за подписку на Winline Esport

1000 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Фрибет с простыми условиями для игроков

Для продвижения Telegram-канала Winline Esport одноименный букмекер устраивает небольшой розыгрыш. Контора выделила 32 000 рублей и распределит их фрибетами среди 32 случайных победителей. Для участия нужно только подписаться на проект и вступить в базу претендентов.

Как получить бонус от БК Winline на 1000 рублей за подписку на Telegram-канал Winline Esport

Winline максимально упростил правила участия в конкурсе, поэтому побороться за приз сможет каждый пользователь БК без исключения. Беттору следует:

  1. Зарегистрироваться на сайте Winline.
  2. Подписаться на Winline Esport.
  3. Согласиться с участием под соответствующей записью.

После согласия запустится бот, который проверит выполнение условий букмекера. Далее беттора проинформируют об успешном подключении к акции. Пользователю остается дождаться завершения розыгрыша.

Как отыграть бонус Winline на 1000 рублей за подписку на Winline Esport

В правилах конкурса не указаны текущие условия использования фрибета. Однако обычно букмекерская контора устанавливает стандартные требования. Бонус разрешается отыгрывать на коэффициентах не выше 10.00. На выбор события и заключение ставки игроку отводят 30 суток. В любом случае победители получат подробное описание условий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от Winline

Таблица содержит все требования букмекера. 

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

15.02.2026 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Классический бездепозитный розыгрыш➖ Небольшой призовой фонд
➕ Требуется подписка только на Winline Esport 

Заключение

Winline обеспечивает игрокам максимально демократичные условия участия. Бетторам нужно подписаться только на один проект конторы в Telegram. Главное — это сохранить подписку до завершения срока действия акции.

Валентин Васильев

