БК Winline: 1000 рублей за подписку на Winline Esport

Для продвижения Telegram-канала Winline Esport одноименный букмекер устраивает небольшой розыгрыш. Контора выделила 32 000 рублей и распределит их фрибетами среди 32 случайных победителей. Для участия нужно только подписаться на проект и вступить в базу претендентов.