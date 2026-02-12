БК Winline: 1000 рублей за подписку на Winline Esport

Партнерский проект
Для продвижения Telegram-канала Winline Esport одноименный букмекер устраивает небольшой розыгрыш. Контора выделила 32 000 рублей и распределит их фрибетами среди 32 случайных победителей. Для участия нужно только подписаться на проект и вступить в базу претендентов.
Winline максимально упростил правила участия в конкурсе, поэтому побороться за приз сможет каждый пользователь БК без исключения. Беттору следует:
После согласия запустится бот, который проверит выполнение условий букмекера. Далее беттора проинформируют об успешном подключении к акции. Пользователю остается дождаться завершения розыгрыша.
В правилах конкурса не указаны текущие условия использования фрибета. Однако обычно букмекерская контора устанавливает стандартные требования. Бонус разрешается отыгрывать на коэффициентах не выше 10.00. На выбор события и заключение ставки игроку отводят 30 суток. В любом случае победители получат подробное описание условий.
Таблица содержит все требования букмекера.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.02.2026 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Классический бездепозитный розыгрыш
|➖ Небольшой призовой фонд
|➕ Требуется подписка только на Winline Esport
Winline обеспечивает игрокам максимально демократичные условия участия. Бетторам нужно подписаться только на один проект конторы в Telegram. Главное — это сохранить подписку до завершения срока действия акции.