Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



5 сентября 7:35ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнФрибеты за депозит

Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 1 000 000 рублей за ставки на The International

1000000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
50 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Каждое пари приближает к 1 000 000 рублей!

The International 2025 собирает лучших игроков Dota 2. Winline к этому событию запускает акцию с фрибетами до 1 000 000 рублей. Каждое пари приближает участников к главным призам, которые включают в себя поездку на TI 2026. 

Как получить бонус БК Winline до 1 000 000 рублей за пари на The International

Свернуть

Следуйте правилам и получите возможность забрать часть призового фонда:

1. Создайте аккаунт в БК Winline или войдите в существующий профиль.

2. Пройдите верификацию личности, если вы новый клиент.

3. Откройте раздел BetRace и подтвердите участие в турнире The International 2025.

4. Размещайте ординары и экспрессы на матчи турнира с кэфом от 1.30.

5. Следите за своим прогрессом в рейтинге и продвигайтесь к призовым местам.

После обработки ставок их сумма мгновенно отражается в рейтинге участников. Чем больше накопленных баллов, тем выше шансы получить фрибет.

Призовой фонд турнира составляет 10 000 000 рублей, его разделят 1000 лучших игроков. Главный приз победителю — фрибет на 1 000 000 рублей либо возможность посетить The International 2026. Место проведения турнира будет объявлено позже.

Как отыграть бонус Winline до 1 000 000 рублей за ставки на The International 2025

Свернуть

Срок действия фрибета — 30 дней. Он доступен для ставок типа ординар и экспресс. Коэффициенты не имеют ограничений.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Winline

Свернуть

Получение выигрышей производится стандартным порядком:

  1. Авторизуйтесь в аккаунте на сайте или через мобильное приложение Winline.
  2. Откройте меню и перейдите в раздел вывода денег.
  3. Выберите удобный способ получения выигрыша.
  4. Введите сумму, которую хотите забрать.
  5. Подтвердите операцию, используя код из SMS.

Нельзя выводить деньги на чужие карты или кошельки, иначе аккаунт могут заблокировать.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1 000 000 рублей от Winline

Свернуть

Для быстрого понимания правил смотрите таблицу.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

50 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

15.09.2025 (09:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от БК Winline

Свернуть

Поклонники Dota 2 наконец-то дождались главного событий года. Взгляды любителей киберспорта сейчас прикованы к Гамбургу, где стартовал The International. Следить за матчами становится еще интереснее с предложением от Winline. В турнирах BetRace главный приз редко достигает 1 000 000 рублей фрибетом. В качестве альтернативы победитель может выбрать поездку на The International 2026, что делает награду мечтой почти каждого киберфаната.

В самом турнире особых сложностей нет. Механика стандартная для БК. Важно учитывать, что желающих получить призы будет много, поэтому откладывать старт не стоит.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Winline

Свернуть

При использовании бонуса от Winline важно понимать нюансы расчета ставок. В экспрессах для зачета пари необязательно включать только матчи TI 2025. Достаточно одного исхода в купоне, чтобы пари учитывалось.

Еще одной потенциальной сложностью может стать неполная идентификация аккаунта. Если процесс верификации не завершен, есть риск не получить фрибет. Перед участием стоит убедиться, что все данные подтверждены и аккаунт готов к игре.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Награда триумфатору — фрибет на 1 000 000 ₽ или возможность посетить TI 2026➖ Необходим крупный оборот пари на киберспорт
➕ Общая сумма призов достигает 10 000 000 ₽ 

Сравнение бонуса Winline до 1 000 000 рублей с бонусами других БК

Свернуть

Топовые букмекеры регулярно представляют увлекательные акции и бонусы.

Условия

Фонбет

BetBoom

PARI

Название

Fon Int 25

Immortal Draft

PARI косплееров

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

100 000 ₽

50 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.30

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

3 дня

Минимальный депозит

500 ₽

1000 ₽

250 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Игроков ждут увеличенные призовые, которые получат сразу 1000 участников. Соревнования The International 2025 по Dota 2 в сочетании с предложением Winline превращает ставки в настоящее киберспортивное приключение.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer116 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer147 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer481 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer116 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer116 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer102 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer116 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer481 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer116 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer116 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer116 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё