Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 1 000 000 рублей за ставки на The International

The International 2025 собирает лучших игроков Dota 2. Winline к этому событию запускает акцию с фрибетами до 1 000 000 рублей. Каждое пари приближает участников к главным призам, которые включают в себя поездку на TI 2026.
Следуйте правилам и получите возможность забрать часть призового фонда:
1. Создайте аккаунт в БК Winline или войдите в существующий профиль.
2. Пройдите верификацию личности, если вы новый клиент.
3. Откройте раздел BetRace и подтвердите участие в турнире The International 2025.
4. Размещайте ординары и экспрессы на матчи турнира с кэфом от 1.30.
5. Следите за своим прогрессом в рейтинге и продвигайтесь к призовым местам.
После обработки ставок их сумма мгновенно отражается в рейтинге участников. Чем больше накопленных баллов, тем выше шансы получить фрибет.
Призовой фонд турнира составляет 10 000 000 рублей, его разделят 1000 лучших игроков. Главный приз победителю — фрибет на 1 000 000 рублей либо возможность посетить The International 2026. Место проведения турнира будет объявлено позже.
Срок действия фрибета — 30 дней. Он доступен для ставок типа ординар и экспресс. Коэффициенты не имеют ограничений.
Получение выигрышей производится стандартным порядком:
Нельзя выводить деньги на чужие карты или кошельки, иначе аккаунт могут заблокировать.
Для быстрого понимания правил смотрите таблицу.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.09.2025 (09:59 МСК)
Поклонники Dota 2 наконец-то дождались главного событий года. Взгляды любителей киберспорта сейчас прикованы к Гамбургу, где стартовал The International. Следить за матчами становится еще интереснее с предложением от Winline. В турнирах BetRace главный приз редко достигает 1 000 000 рублей фрибетом. В качестве альтернативы победитель может выбрать поездку на The International 2026, что делает награду мечтой почти каждого киберфаната.
В самом турнире особых сложностей нет. Механика стандартная для БК. Важно учитывать, что желающих получить призы будет много, поэтому откладывать старт не стоит.
При использовании бонуса от Winline важно понимать нюансы расчета ставок. В экспрессах для зачета пари необязательно включать только матчи TI 2025. Достаточно одного исхода в купоне, чтобы пари учитывалось.
Еще одной потенциальной сложностью может стать неполная идентификация аккаунта. Если процесс верификации не завершен, есть риск не получить фрибет. Перед участием стоит убедиться, что все данные подтверждены и аккаунт готов к игре.
Плюсы
Минусы
|➕ Награда триумфатору — фрибет на 1 000 000 ₽ или возможность посетить TI 2026
|➖ Необходим крупный оборот пари на киберспорт
|➕ Общая сумма призов достигает 10 000 000 ₽
Топовые букмекеры регулярно представляют увлекательные акции и бонусы.
Игроков ждут увеличенные призовые, которые получат сразу 1000 участников. Соревнования The International 2025 по Dota 2 в сочетании с предложением Winline превращает ставки в настоящее киберспортивное приключение.