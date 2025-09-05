Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 1 000 000 рублей за ставки на The International

Следуйте правилам и получите возможность забрать часть призового фонда:

1. Создайте аккаунт в БК Winline или войдите в существующий профиль.

2. Пройдите верификацию личности, если вы новый клиент.

3. Откройте раздел BetRace и подтвердите участие в турнире The International 2025.

4. Размещайте ординары и экспрессы на матчи турнира с кэфом от 1.30.

5. Следите за своим прогрессом в рейтинге и продвигайтесь к призовым местам.

После обработки ставок их сумма мгновенно отражается в рейтинге участников. Чем больше накопленных баллов, тем выше шансы получить фрибет.

Призовой фонд турнира составляет 10 000 000 рублей, его разделят 1000 лучших игроков. Главный приз победителю — фрибет на 1 000 000 рублей либо возможность посетить The International 2026. Место проведения турнира будет объявлено позже.