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12 июля 11:34ГлавнаяБонусы
БК ВинлайнАкции

Удар сезона от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за участие в интерактивной игре

250000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Winline разыгрывает 6 000 000 рублей!

С 11 по 21 июля букмекерская компания Winline проводит акцию «Удар сезона», принять участие в которой могут все пользователи мобильного приложения. Участникам предлагается пройти интерактивную мини-игру, зарабатывая баллы за точные удары. Ежедневно разыгрываются бонусы, главный приз по итогам всей акции — фрибет на сумму 250 000 рублей.

Как получить бонус Winline до 250 000 рублей за участие в интерактивной игре

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Активировать участие можно за несколько кликов:

1.  Создайте аккаунт или войдите в мобильное приложение Winline.

2. Найдите акцию «Удар сезона» и подтвердите участие.

3. Запустите игру и начните наносить удары по воротам, управляя виртуальным футболистом.

4. Зарабатывайте баллы и участвуйте в розыгрыше фрибетов.

Во время игры «Удар сезона» пользователи управляют виртуальным футболистом и зарабатывают очки за каждый удар по мячу — их количество зависит от расстояния, которое мяч пролетит. За попадание в ворота дополнительно начисляется 100 баллов. Чтобы усилить результат, можно активировать специальный бустер «Winline Матч Тура», который в течение 15 секунд удваивает все заработанные очки.

Каждому участнику ежедневно предоставляется 3 бесплатные попытки. Дополнительные удары можно получить, заключая ставки. За каждые 10 000 рублей с коэффициентом от 1.01 игроку добавляется одна попытка, при этом в сутки можно использовать до 1000 ударов. За активность в пари пользователям начисляются специальные бустеры, повышающие эффективность ударов — их можно применить в любой момент, они не сгорают до использования.

Название бустера

Необходимая сумма ставок

Бронзовый

10 000 ₽

Серебряный

50 000 ₽

Золотой

100 000 ₽

Все заработанные баллы суммируются. На их основе формируются два лидерборда — ежедневный и общий. В конце акции участники с лучшими результатами получат фрибеты из призового фонда в 6 000 000 рублей.

Место

Приз

1

250 000 ₽

2

200 000 ₽

3

150 000 ₽

4

125 000 ₽

5

100 000 ₽

6

90 000 ₽

7

75 000 ₽

8

60 000 ₽

9

45 000 ₽

10

30 000 ₽

11-25

15 000 ₽

26-50

8000 ₽

51-100

5000 ₽

101-250

3000 ₽

251-500

1500 ₽

501-750

1000 ₽

751-1000

500 ₽

Кроме того, Winline каждый день поощряет 100 лучших участников. Лидер ежедневного рейтинга получает фрибет на сумму 50 000 рублей.

Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей за участие в акции Удар сезона

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Выданный фрибет можно использовать для заключения ординаров и экспрессов без ограничений по коэффициенту. Срок действия — 30 дней с момента начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

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Подробности акции собраны в компактной таблице.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

21.07.2025 (23:59 МСК)

Организатор не несет ответственности за сбои связи или интернета со стороны операторов.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Главный приз — фрибет на 250 000 ₽➖ Бонус доступен только в мобильном приложении
➕ Ежедневные бесплатные попытки➖ Для получения дополнительных попыток требуется значительный объем ставок

Заключение

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Winline сумел привлечь внимание к своей новой игре «Удар сезона» нестандартным и увлекательным форматом, который сочетает в себе азарт пари и интерактивный геймплей. Попасть в число лидеров без активного использования дополнительных попыток и ставок будет очень сложно. Игра поощряет вовлеченность и регулярное участие.

Валентин Васильев

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