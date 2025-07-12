Удар сезона от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за участие в интерактивной игре

Активировать участие можно за несколько кликов:

1. Создайте аккаунт или войдите в мобильное приложение Winline.

2. Найдите акцию «Удар сезона» и подтвердите участие.

3. Запустите игру и начните наносить удары по воротам, управляя виртуальным футболистом.

4. Зарабатывайте баллы и участвуйте в розыгрыше фрибетов.

Во время игры «Удар сезона» пользователи управляют виртуальным футболистом и зарабатывают очки за каждый удар по мячу — их количество зависит от расстояния, которое мяч пролетит. За попадание в ворота дополнительно начисляется 100 баллов. Чтобы усилить результат, можно активировать специальный бустер «Winline Матч Тура», который в течение 15 секунд удваивает все заработанные очки.

Каждому участнику ежедневно предоставляется 3 бесплатные попытки. Дополнительные удары можно получить, заключая ставки. За каждые 10 000 рублей с коэффициентом от 1.01 игроку добавляется одна попытка, при этом в сутки можно использовать до 1000 ударов. За активность в пари пользователям начисляются специальные бустеры, повышающие эффективность ударов — их можно применить в любой момент, они не сгорают до использования.

Название бустера Необходимая сумма ставок Бронзовый 10 000 ₽ Серебряный 50 000 ₽ Золотой 100 000 ₽

Все заработанные баллы суммируются. На их основе формируются два лидерборда — ежедневный и общий. В конце акции участники с лучшими результатами получат фрибеты из призового фонда в 6 000 000 рублей.

Место Приз 1 250 000 ₽ 2 200 000 ₽ 3 150 000 ₽ 4 125 000 ₽ 5 100 000 ₽ 6 90 000 ₽ 7 75 000 ₽ 8 60 000 ₽ 9 45 000 ₽ 10 30 000 ₽ 11-25 15 000 ₽ 26-50 8000 ₽ 51-100 5000 ₽ 101-250 3000 ₽ 251-500 1500 ₽ 501-750 1000 ₽ 751-1000 500 ₽

Кроме того, Winline каждый день поощряет 100 лучших участников. Лидер ежедневного рейтинга получает фрибет на сумму 50 000 рублей.