Удар сезона от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за участие в интерактивной игре

Партнерский проект
С 11 по 21 июля букмекерская компания Winline проводит акцию «Удар сезона», принять участие в которой могут все пользователи мобильного приложения. Участникам предлагается пройти интерактивную мини-игру, зарабатывая баллы за точные удары. Ежедневно разыгрываются бонусы, главный приз по итогам всей акции — фрибет на сумму 250 000 рублей.
Активировать участие можно за несколько кликов:
1. Создайте аккаунт или войдите в мобильное приложение Winline.
2. Найдите акцию «Удар сезона» и подтвердите участие.
3. Запустите игру и начните наносить удары по воротам, управляя виртуальным футболистом.
4. Зарабатывайте баллы и участвуйте в розыгрыше фрибетов.
Во время игры «Удар сезона» пользователи управляют виртуальным футболистом и зарабатывают очки за каждый удар по мячу — их количество зависит от расстояния, которое мяч пролетит. За попадание в ворота дополнительно начисляется 100 баллов. Чтобы усилить результат, можно активировать специальный бустер «Winline Матч Тура», который в течение 15 секунд удваивает все заработанные очки.
Каждому участнику ежедневно предоставляется 3 бесплатные попытки. Дополнительные удары можно получить, заключая ставки. За каждые 10 000 рублей с коэффициентом от 1.01 игроку добавляется одна попытка, при этом в сутки можно использовать до 1000 ударов. За активность в пари пользователям начисляются специальные бустеры, повышающие эффективность ударов — их можно применить в любой момент, они не сгорают до использования.
Название бустера
Необходимая сумма ставок
Бронзовый
10 000 ₽
Серебряный
50 000 ₽
Золотой
100 000 ₽
Все заработанные баллы суммируются. На их основе формируются два лидерборда — ежедневный и общий. В конце акции участники с лучшими результатами получат фрибеты из призового фонда в 6 000 000 рублей.
Место
Приз
1
250 000 ₽
2
200 000 ₽
3
150 000 ₽
4
125 000 ₽
5
100 000 ₽
6
90 000 ₽
7
75 000 ₽
8
60 000 ₽
9
45 000 ₽
10
30 000 ₽
11-25
15 000 ₽
26-50
8000 ₽
51-100
5000 ₽
101-250
3000 ₽
251-500
1500 ₽
501-750
1000 ₽
751-1000
500 ₽
Кроме того, Winline каждый день поощряет 100 лучших участников. Лидер ежедневного рейтинга получает фрибет на сумму 50 000 рублей.
Выданный фрибет можно использовать для заключения ординаров и экспрессов без ограничений по коэффициенту. Срок действия — 30 дней с момента начисления.
Подробности акции собраны в компактной таблице.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.07.2025 (23:59 МСК)
Организатор не несет ответственности за сбои связи или интернета со стороны операторов.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Главный приз — фрибет на 250 000 ₽
|➖ Бонус доступен только в мобильном приложении
|➕ Ежедневные бесплатные попытки
|➖ Для получения дополнительных попыток требуется значительный объем ставок
Winline сумел привлечь внимание к своей новой игре «Удар сезона» нестандартным и увлекательным форматом, который сочетает в себе азарт пари и интерактивный геймплей. Попасть в число лидеров без активного использования дополнительных попыток и ставок будет очень сложно. Игра поощряет вовлеченность и регулярное участие.