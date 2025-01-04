PARI: «Наполи» начнет новый год с победы над «Фиорентиной»

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4 января в рамках 19-го тура Серии А сойдутся «Фиорентина» и «Наполи». Поединок состоится на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.
Букмекеры считают, что у гостей чуть больше шансов на успех. Поставить на победу неаполитанцев можно с котировкой 2.45, что соответствует примерно 39% вероятности. Успех «Фиорентины» оценивается коэффициентом 3.00 (около 31%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.20 (порядка 30%).
«Фиорентина» и «Наполи» — две команды, которые меньше всего пропускают в текущем розыгрыше Серии А. Вероятность того, что в их очном поединке будет менее трех мячей, оценивается коэффициентом 1.75. Поставить на то, что зрители увидят не более одного гола, можно с котировкой 3.35. Обратный исход доступен в линии PARI за 1.32.
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На индивидуальный тотал забитых мячей «Наполи» больше 1.5 аналитики дают коэффициент 2.45. На минимум два гола от хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.70. Котировка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, составляет 1.80.
Наиболее вероятным счетом матча является результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 6.50. Победу «Наполи» со счетом 1:0 можно взять за 8.00. Ставка на победу хозяев с минимальным счетом 1:0 доступна за 9.00.
Наполи сейчас занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидирующей «Аталанты» всего на два очка. Вероятность того, что неаполитанцы с Хвичей Кварацхелия завоюет скудетто в этом сезоне, оценивается коэффициентом 5.00. На чемпионство «Фиорентины» аналитики дают котировку 150.00. «Фиалки» входят в лидирующую группу в турнирной таблицы Серии А.
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