Клиенты PARI: «Интер» победит «Болонью» и сократит отставание от «Наполи»

15 января «Интер» встретится с «Болоньей» в 19-м туре Серии А. Матч состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

До начала игры букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Интера» можно с котировкой 1.52, что соответствует примерно 64% вероятности. Успех «Болоньи» оценивается коэффициентом 6.90 (около 14%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 4.50 (приблизительно 22%).

Клиенты PARI также не сомневаются в триумфе подопечных Симоне Индзаги. На победу «Интера» приходится 98% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи.

Аналитики ожидают увидеть достаточно событийный матч. Вероятность того, что «Интер» и «Болонья» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.25. На тотал больше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 1.80. На сразу четыре забитых мяча в игре аналитики дают котировку 2.90. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.90. Обратный вариант можно взять с котировкой 1.85.

«Интер» подходит к этому поединку с серией из шести побед подряд в Серии А. При этом в трех из пяти последних играх в итальянском чемпионате команда Индзаги забивала минимум три гола. Коэффициент на то, что «нерадзурри» вновь отправят в ворота соперника не менее трех мячей, составляет 2.85. Ставка на хотя бы два гола от хозяев доступна за 1.58. На то, что «Болонья» сумеет отличиться хотя бы один раз, аналитики дают 1.70.

Днем ранее Матео Ретеги из «Аталанты» сместил нападающего «Интера» Маркуса Тюрама с первой строчки в таблице бомбардиров Серии А. Вероятность того, что французский форвард вернет себе лидерство, забив гол «Болонье», оценивается котировкой 2.40. Поставить на то, что Тюрам откроет счет и встреча завершится в пользу «Интера», можно с коэффициентом 6.00.

Самая крупная ставка на грядущий матч — 200 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из четырех футбольных событий, в который включил пари на победу «Интера» за 1.50. Общий коэффициент экспресса составил 3.56.

Наиболее вероятным результатом игры считается победа «Интера» со счетом 2:0. Это событие доступно в линии PARI за 7.00. Ничейный исход 1:1 можно взять за 9.00. Коэффициент на успех гостей со счетом 1:0 составляет 17.00.

«Интер» занимает второе место в таблице Серии А, набрав 43 очка. «Нерадзурри» потерпели лишь одно поражение в сезоне, уступив «Милану» еще в сентябре (1:2). Недавно в финале Суперкубке Италии подопечные Индзаги снова проиграли своим землякам со счетом 2:3. «Болонья» расположилась на восьмой строчке с 29 очками в активе.