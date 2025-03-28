Ответные матчи четвертьфинала Лиги Наций принесли клиенту БК Мелбет солидный куш

Клиент БК Мелбет собрал экспресс всего из двух матчей плей-офф Лиги Наций и смог сорвать куш. Игрок «зарядил» 500 000 RUB с коэффициентом 4.07, а по итогу забрал 2 037 750 RUB. Давайте подробнее рассмотрим этот случай:

В качестве первого события игрок выбрал игру Нидерланды – Испания. Клиент БК Мелбет поверил в атакующую мощь «красной фурии» и решил взять «Индивидуальный тотал 2-го: Больше (1.5)» с коэффициентом 2.09. Первый гол не заставил себя долго ждать, на 8-й минуте встречи судья указал на точку перед воротами Вербрюггена. Уже через 3 минуты нападающий Реал Сосьедада мог оформить дубль, но лайнсмен зафиксировал офсайд. Второго гола пришлось ждать до середины второго тайма. В этот вечер у Оярсабаля получалось всё, будущий MVP встречи вколотил мяч в сетку сборной Нидерландов. Основное время завершилось со счетом 2:2. Матч закончился победой Испании в серии пенальти, а первое событие сыграло.

Вторым матчем клиент БК Мелбет рассмотрел встречу Дании с Португалией. Для своего пари игрок выбрал «Тотал угловых: Больше (9.5)» с коэффициентом 1.95. Первый тайм прошёл под контролем команды Криштиану Роналду, они смогли подать пять угловых против одного от Дании. Вторая половина оказалась более результативной, и по истечении основного времени в графе «угловые» значилось число 19. Матч завершился победой Португалии в серии пенальти, а экспресс клиента БК Мелбет «доехал».

Ответные матчи четвертьфинала Лиги Наций подарили нам прекрасные игры, где, выбрав одну, жалеешь, что пропустил остальные. Поздравляем клиента БК Мелбет и желаем всем, чтобы удача всегда была на вашей стороне!

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