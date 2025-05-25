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26 мая 9:21ГлавнаяНовости

Более 60 спортсменов-колясочников приняли участие в чемпионате и первенстве России по теннису на колясках

Всего в соревнованиях приняли участие 20 юниоров
Валентин Васильев

Соревнования проходили с 12 по 23 мая на территории "Теннис-Парк"  в Нижнем Новгороде при поддержке благотворительной программы ДоброFON.  

Всего в соревнованиях приняли участие 20 юниоров и 49 взрослых спортсменов из 11 регионов страны. Медали победителям и призерам вручили бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Надежда Петрова,  Вице-президент Федерации тенниса России Галина Каплан и заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта администрации НН Марина Баранова.

Валентин Голованов, управляющий акционер БК FONBET:

“Искренне поздравляю всех участников прошедших соревнований. Мы регулярно участвуем в организации и поддержке различных соревнований по большому теннису, и считаем важным и дальше развивать инклюзивные соревнования в этом виде спорта, реализуя нашу главную формулу - делать спорт доступным для каждого.”

В Первенстве России среди юниоров в одиночном разряде победителями стали Михей Сидоров из республики Башкортостан и Анна Орлова из Пермского края.  В парном разряде среди юношей первенствовали братья Михей и Виктор Сидоровы (Башкортостан) и Анна Орлова (Пермский край) и Дарья Сивкова (Башкортостан). 

В чемпионате России в категории КВАДЫ двукратным победителем стал Михаил Бабкин из Тюмени: помимо золота в одиночке, Бабкин занял первое место в паре Алексеем Елисеевым из Московской области.  

В одиночном разряде среди спортсменов колясочников чемпионами России в одиночном разряде стали  Иван Андреев из республики Башкортостан и Виктория Львова из МО. В парах золото взяли Иван Андреев и Юрий Головий (МО) у мужчин и Виктория Львова и Людмила Быкова (МО) у женщин. 

Ранее в марте при поддержке ДоброFON в Нижнем Новгороде были проведены Всероссийские детско-юношеские соревнования по теннису на колясках.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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