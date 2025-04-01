Победный прогноз на Лигу Чемпионов в BetBoom

Восемь команд-участников ⅛ Лиги Чемпионов. Все европейские гранды собрались выяснить кто достоин в этом году поднять кубок. Опять «Реал Мадрид»? Или же впервые с 2010-го это будет «Интер»? Если у вас уже есть фаворит, участвуйте в новой большой акции от BetBoom «Победный прогноз на Лигу Чемпионов».

Акция будет состоять из 4 этапов и Гран-при (по итогам всех этапов). Для участия в акции, переходите на её страницу, регистрируйтесь, оставляйте свой прогноз на текущие матчи, совершайте ставки на футбол от 1000₽ с коэффициентом от 1.3.

Победителей первого этапа объявят 10.04.2025, второго – 17.04.2025, третьего – 01.05.2025, четвертого – 08.05.2025. Результаты Гран-при BetBoom объявит также восьмого мая.

На каждом этапе разыгрывается 750 000 фрибетов, а победитель Гран-При выиграет Iphone 16 Pro Max, второе место заберет Sony PlayStation 5, а бетторы, занявшие с 3 по 50-е место, получат по 15 000 фрибетов.