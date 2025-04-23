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24 апреля 10:44ГлавнаяНовости

Необычный экспонат: в Музее современного искусства показали форму медиафутбольного клуба от Артемия Лебедева

Дизайн формы, в которой «Амкал» проведет новый сезон Медиалиги, разработан Студией Артемия Лебедева
Валентин Васильев

Легендарный медиафутбольный клуб «Амкал» при поддержке букмекерской компании PARI провел необычную акцию. Партнеры вывесили новую форму команды в Музее современного искусства, что весьма удивило посетителей.

Дизайн формы, в которой «Амкал» проведет новый сезон Медиалиги, разработан Студией Артемия Лебедева и отражает связь медийного футбола и современного искусства. Оба явления рождены из контекста и современных реалий, способны показывать общественные настроения и тенденции. Медиакоманды и современных художников роднит форма протеста против устоявшихся правил. Именно поэтому «Амкал» вместе с PARI создал хулиганский проект в рамках презентации формы.

В новой форме «Амкала» отражен не только концепт связи с современным искусством, но и история первого в стране медиафутбольного клуба. В паттернах — все составляющие ДНК «Амкала»: год основания и название, девиз «Мы — Амкал, а вы — нет», а также отсылка «Защита — это к Финито».

Видеоотчет о дерзком проникновении в музей и размещении футболок «Амкала» среди других арт-объектов уже готов. Посмотреть на экспозицию и реакцию посетителей можно в специальном ролике на страницах «Амкала» и PARI в соцсетях.

В честь презентации новой формы «Амкал» не только провел акцию в Музее современного искусства, но и обратился к Артемию Лебедеву. Александр Конев, ставший автором первого гола «Амкала» в новом сезоне, сразу после взятия ворот подбежал к трибунам и выкрасил волосы в синий цвет в честь дизайнера.

Ранее «Амкал» устроил фотосессию, в ходе которой новую форму представили основатель клуба Герман Эль Классико и ведущие игроки команды.

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