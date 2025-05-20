PARI: «Вулверхэмптон» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам АПЛ 2024/25

Букмекерская компания PARI подвела итоги английской Премьер-лиги по футболу в сезоне 2024/25, победителем которого стал «Ливерпуль». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных матчах одного из важнейших футбольных турниров для букмекерской компании и ее клиентов.

В прошедшем сезоне «Ливерпуль» завоевал юбилейный, двадцатый чемпионский титул, а также второй с момента основания Премьер-лиги в 1992 году. Под руководством Арне Слота «мерсисайдцы» начали стабильно показывать высокие результаты — голландец стал первым тренером в истории команды, который сумел победить в своем дебютном сезоне.

Красные практически не проигрывали по ходу сезона и смогли досрочно завоевать чемпионский титул в 34-м туре, разгромив «Тоттенхэм» со счетом 5:1. К слову, «шпоры» показали худший результат с 70-х годов, завершив сезон на 17-й строчке турнирной таблицы. Утешением для фанатов лондонцев стала лишь победа в Лиге Европы, третья в истории коллектива. Благодаря успеху команды Ангелос Постекоглу в следующем сезоне в Лиге чемпионов сыграют сразу шесть английских команд.

А вот «Манчестер Юнайтед» не смог порадовать болельщиков даже этим — одна из самых титулованных команд не только не сумела добыть трофеев, но и завершила сезон на 15-м месте.

Отчасти «шпоры» и «дьяволы» смогли избежать вылета благодаря неудачной игре «Лестера», «Ипсвича» и «Саутгемптона». Особенно в этом плане отличились «святые», которые набрали всего 12 очков в прошедшем сезоне.

Неважно провел сезон и «Манчестер Сити» — «горожане» не только лишились титула в АПЛ, но и вылетели из Лиги чемпионов на стадии плей-офф, уступив мадридскому «Реалу». Впрочем, в следующем сезоне они смогут попробовать реабилитироваться перед фанатами. Помимо «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Сити» путевку в ЛЧ завоевали «Арсенал», «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед».

В Лиге Европы сыграет «Астон Вилла», а «Ноттингем Форест» получил право соревноваться в Лиге конференций. Это первый раз за последние 40 лет, когда «лесникам» удалось пробиться в еврокубки.

Топ-5 матчей по обороту, прибыльные и убыточные матчи

Наибольшей популярностью среди клиентов PARI пользовались матчи с участием «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Крупнейшими событиями по объему принятых ставок стали игры «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (05.01, 2:2), «Манчестер Сити» — «Эвертон» (26.12, 1:1), «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» (26.12, 2:0), «Ливерпуль» — «Лестер Сити» (26.12, 3:1) и «Челси» — «Тоттенхэм» (03.04, 1:0).

Таким образом, сразу три игры из 18-го тура вошли в топ-5 по обороту. Этот тур также стал рекордным по количеству принятых ставок и прибыли.

Меньше всего клиенты PARI ставили на матчи с участием «Ипсвича». Игры «трактористов» с «Брентфордом» (10.05, 0:1), «Эвертоном» (19.10, 0:2) и «Саутгемптоном» (01.02, 1:2) вошли в топ-5 игр с наименьшим оборотом. Кроме того, в число наименее популярных событий попали матчи «Саутгемптон» — «Эвертон» (02.11, 1:0) и «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм» (02.11, 3:0).

Наиболее прибыльными для PARI стали матчи, где фавориты не смогли добиться успеха, а именно «Ипсвич» — «Челси» (2:0, 1.98%), «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» (0:0, 1.39%), «Арсенал» — «Эвертон» (0:0, 1.33%), «Ливерпуль» — «Форест» (0:1, 1.28%) и «Эвертон» — «Челси» (0:0, 1.20%).

На первый взгляд, «аристократы» разочаровывали игроков чаще других команд, однако в сумме по итогам сезона компания получила наибольшую прибыль на играх «Манчестер Юнайтед».

В свою очередь, клиенты PARI получили больше всего выигрышей на матчах с предсказуемым исходом. Наиболее удачными для игроков стали игры «Ипсвич» — «Манчестер Сити» (0:6), «Манчестер Сити» — «Борнмут» (3:1), «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (3:6), «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» (4:2) и «Кристал Пэлас» — «Арсенал» (1:5). Самой убыточной командой сезона для PARI оказался именно «Вулверхэмптон» — в играх «волков» практически не было сенсаций и неожиданных камбэков.

Важно отметить, что больше всего ставок на победителя турнира в денежном выражении пришлось на «Манчестер Сити» (42% от всего оборота рынка). Для сравнения: доля «Ливерпуля» составила 29%. Еще 11% пришлось на триумф «Арсенала». Любопытно, что на чемпионство «Саутгемптона» ставили больше, чем на «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», «Брентфорд» и «Борнмут».

В сравнении с аналогичными показателями сезона АПЛ-2023/24 компания зафиксировала увеличение общего оборота на 18%, а также рост полученной прибыли на 335%.

Выигрыши и проигрыши

Крупнейший выигрыш в прошедшем сезоне достался клиенту, поставившему 5 000 000 рублей на победу «Кристал Пэлас» в матче с «Вулверхэмптоном» в 37-м туре. «Стекольщики» не подвели, забрав победу со счетом 4:2, и принесли автору пари выигрыш в размере 13 500 000 рублей.

Еще один игрок поставил 5 005 000 рублей на «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой» в 34-м туре. «Горожане» едва не упустили победу из-за пропущенного пенальти, но положение спас полузащитник Матеус Луис, который смог вывести свою команду вперед прямо перед финальным свистком. В итоге хозяева победили 2:1, а выплата игроку составила 9 909 900 рублей.

Замыкает топ-3 самых крупных выигрышей ставка на победу «Борнмута» в игре с «Фулхэмом» в 32-м туре. Игрок поставил 3 000 000 рублей на победу хозяев. «Вишневые» открыли счет на первой же минуте встречи, а затем старательно парковали автобус до конца игры, что позволило игроку получить выигрыш в размере 6 750 000 рублей.

Увы, не обошлось и без крупных не зашедших ставок. Один из клиентов настолько сильно верил в победу «Ливерпуля» над «Брайтоном» в 37-м туре, что поставил на «мерсисайдцев» 4 063 100 рублей. Несмотря на старания Харви Эллиотта и Доминика Собослаи, красные не смогли обыграть «чаек» на их поле. Вероятно, игроку стоило учесть мотивацию «Ливерпуля», досрочно завоевавшего титул, — команда не одержала ни одной победы после 34-го тура.

Самый высокий зашедший коэффициент, самый низкий не сыгравший коэффициент

Самый высокий коэффициент, сыгравший в минувшем сезоне АПЛ, составил 100.00. Ставки с такими котировками зашли сразу у шестнадцати клиентов PARI. Десять из них пришлись на игру «Фулхэма» с «Брентфордом» в 10-м туре. «Дачники» уступали «пчелам» большую часть встречи, поэтому к концу матча коэффициент на их победу взлетел до 100.00. Тем не менее хозяева смогли совершить камбэк, забив два гола в добавленное время с интервалом в пять минут.

При этом более чем у тысячи клиентов не зашли ставки с коэффициентом 1.01.

Пиковые даты

Наиболее удачным днем для PARI в сезоне 2024/25 стало 26 декабря. Этот день вышел рекордным сразу по трем показателям — по количеству сделанных ставок, обороту и прибыли.

Наименее удачным днем оказалось 20 мая, когда «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» результативно расправились с «Борнмутом» и «Вулверхэмптоном». В этот вечер многие игроки праздновали победу фаворитов и своих зашедших ставок.

Самый низкий оборот пришелся на 25 октября — в этот же день игроки разместили меньше всего ставок.