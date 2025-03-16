Клиенты PARI: «Арсенал» победит «Челси» в лондонском дерби в АПЛ

16 марта «Арсенал» встретится с «Челси» в рамках 29-го тура АПЛ. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» и стартует в 16:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на дерби Лондона.

Аналитики PARI считают «Арсенал» фаворитом предстоящей игры. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.78, что соответствует 53% вероятности. Заключить пари на успех «Челси» можно за 4.50, а на ничью — за 3.75. Эти котировки выражают вероятности 21% и 26%.

Большинство клиентов PARI также считает, что выиграют «канониры». 98% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу фаворита.

По оценкам аналитиков, в матче, вероятно, будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.88, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.92. При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.82. Если же забьет только «Арсенал», сыграет ставка за 3.10.

Наиболее вероятным результатом встречи считается ничья со счетом 1:1. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 7.50.

«Арсенал» не может победить в национальном чемпионате уже три тура подряд. Тем не менее «канонирам» все еще удается удерживаться на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 55 очков. Хотя букмекеры уже практически не дают им шансов обойти «Ливерпуль» в чемпионской гонке, они считают, что подопечные Микеля Артеты смогут закончить сезон на втором месте. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.15.

«Челси» набрал 49 очков и разместился на четвертой строчке. PARI предлагает коэффициент 15.00 на то, что «аристократы» смогут обойти «Арсенал» в борьбе за второе место.