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1 мая 10:54ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на победу «Атлетика» над «МЮ» в 1/2 финала Лиги Европы

Шансы команд на выход в финал оцениваются почти одинаково
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

1 мая в первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Атлетик» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на ключевую стадию престижного соревнования.

В день игры в столице Страны Басков букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Атлетика» можно сделать ставку по коэффициенту 2.20, что соответствует примерно 44% вероятности. Котировки на ничью составляют 3.30 (около 29%). Триумф «МЮ» в линии PARI идет за 3.70(около 27%).

Шансы клубов на победу в двухматчевом противостоянии практически идентичны. Спрогнозировать проход англичан в решающую стадию можно за 1.90 (около 51%). Выходу испанского клуба в финал Лиги Европы соответствует коэффициент 1.92 (примерно 49%).

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Клиенты PARI считают фаворитом «Атлетик». Примерно 82% от общего оборота ставок на исход сегодняшней встречи приходится на победу хозяев. Еще 16% от всего оборота сделано на триумф «МЮ», а 2% — на ничью. Кроме того, на «Атлетик» приходится 86% от всего объема ставок на победителя противостояния, доля англичан составляет 14%.

Аналитики PARI не ждут результативной игры от команд Эрнесто Вальверде и Рубена Аморима. С высокой долей вероятности соперники забьют на двоих не более двух мячей. Поставить на это можно за 1.67. Противоположный вариант (как минимум три гола на двоих) доступен за 2.25. Ставка на обмен голами доступна за 1.95. Если хотя бы один из соперников сохранит ворота сухими, сыграет ставка за 1.85.

В линии на точный счет варианты 0:0, 1:1 и 1:0 в пользу хозяев котируются за 7.00. В отдельной линии клиентам PARI доступны ставки на индивидуальные достижения игроков в матче «Атлетик» — «МЮ». С наибольшей долей вероятности отличиться в Бильбао сможет форвард хозяев Горка Гурусета. Ставки на его гол принимаются за 3.30. Спрогнозировать гол португальского полузащитника «МЮ» Бруну Фернандеша можно за 4.30.

Самая крупная ставка на матч — 114 905 рублей на победу «Атлетика» в первом матче по коэффициенту 2.13.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «АТЛЕТИК» — «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

В активе «МЮ» триумф в Лиге Европы в 2017 году. «Атлетик» никогда не выигрывал Лигу Европы, но играл в финале этого турнира в 2012-м и максимально мотивирован в нынешнем розыгрыше, поскольку решающий матч пройдет в Бильбао. В том же самом розыгрыше-2011/12 баски выбили «МЮ» в 1/8 финала (2:1, 3:2). Это было единственное пересечение сегодняшних соперников в еврокубках. В чемпионате Испании «Атлетик» сейчас идет на четвертом месте, тогда как «МЮ» — 14-й в АПЛ.

В линии PARI главным фаворитом Лиги Европы считается «Тоттенхэм». Коэффициент на триумф англичан в этом турнире составляет 2.65. Следом идут «Атлетик» (3.10), «МЮ» (3.40) и норвежский «Буде-Глимт» (17.00).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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