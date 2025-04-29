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28 апреля 9:40ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Атлетик Бильбао — Манчестер Юнайтед, 1 мая: где смотреть полуфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Последняя возможность попасть в еврокубки для английского гранда
Руслан Ипполитов

1 мая состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Атлетиком» и «Манчестер Юнайтед». Каждый из клубов называли в числе основных фаворитов турнира, но выйти в финал из этой пары суждено лишь одной команде. Разбираемся в предматчевых раскладах и коэффициентах букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетик» (Испания)

01.05.2025, Чт

22:00 МСК

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

П1 - 1.93

Х - 3.50

П2 - 4.05

Турнир: Лига Европы УЕФА, полуфинал, первый матч

Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Атлетик»2005-3
«МЮ»0023-5

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2025«Атлетик»

1:0

«Лас-Пальмас»

Примера

20.04.2025«Реал»

1:0

«Атлетик»

Примера

17.04.2025«Атлетик»

2:0

«Рейнджерс»

Лига Европы

13.04.2025«Атлетик»

3:1

«Райо Вальекано»

Примера

10.04.2025«Рейнджерс»

0:0

«Атлетик»

Лига Европы

Последние пять матчей «МЮ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2025«Борнмут»

1:1

«МЮ»

АПЛ

20.04.2025«МЮ»

0:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

17.04.2025«МЮ»

5:4 ДВ

«Лион»

Лига Европы

13.04.2025«Ньюкасл»

4:1

«МЮ»

АПЛ

10.04.2025«Лион»

2:2

«МЮ»

Лига Европы

Расписание полуфинальных матчей

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Первые встречи

1 мая, четверг

22:00:  «Атлетик Б» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)

22:00: «Тоттенхэм» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия)

Ответные встречи

8 мая, четверг

22:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Тоттенхэм» (Англия)

22:00. «Атлетик Б» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Прогноз на матч

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Люк Шоу окончательно восстановился после травмы, но лазарет «Манчестер Юнайтед» все еще полон. Помимо кадровых проблем у команды Рубена Аморима хватает и чисто игровых, справиться с которыми не получается весь сезон. Подтверждением тому служат и последние результаты «манкунианцев», уступивших на своем поле в предпоследнем туре АПЛ «Вулверхэмптону», и чудом избежавших поражения от «Борнмута», сравняв счет на шестой компенсированной минуте. Но ставить крест на «МЮ» раньше времени не стоит. «Красные дьяволы» многократно доказывали, что в кубковых баталиях они очень хороши и умеют вырывать победы в самый нужный момент.

«Атлетик» рвется в финал, который, напомним, пройдет на его родном стадионе «Сан-Мамес». Команда из Бильбао дважды добиралась до решающих матчей турнира (1977 и 2012), но оба раза проигрывала. В лигу чемпионов на следующий сезон команда Эрнесто Вальверде отберется и через национальное первенство, в котором по сути уже гарантировала себе место в первой пятерке. «Атлетику» нужен сам титул, который еще ни разу не покорялся клубу, а не полагающиеся за победу бонусы.

Учитывая показатели результативности соперника и столь высокую стадию турнира, рассчитывать на открытый футбол в первой встрече и большое количество голов, точно не приходится. Итоговый счет статистически должен быть в диапазоне от 0:0 до 1:1. А в чью сторону качнутся качели, предсказать крайне сложно. Не станем гадать, сделав выбор в пользу того, что соперники совместными усилиями не забьют больше двух мячей.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Атлетик»: Сансет, Гомес (оба - травма)

«МЮ»: Мартинес, Диалло, Хевен, Де Лигт, Дало, Зиркзее, Коллайер (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «МЮ»:

Позиция«Атлетик»

«МЮ»

Позиция

Вратарь1. Симон

24. Онана

Вратарь

Защитник3. Вивиан

23. Шоу

Защитник

Защитник4. Паредес

5. Магуайр

Защитник

Защитник2. Горосабель

15. Иоро

Защитник

Защитник32. Бойро

13. Доргу

Полузащитник

Полузащитник23. Хаурехисар

3. Мазрауи

Полузащитник

Полузащитник 24. Прадос

37. Майну

Полузащитник 

Полузащитник28. Каналес

18. Каземиро

Полузащитник

Нападающий9. Уильямс

17. Гарначо

Полузащитник

Нападающий7. Беренгер

8. Фернандеш

Полузащитник

Нападающий21. Саннади

9. Хойлунд

Нападающий

Главный тренерЭрнесто Вальверде

Рубен Аморим

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Номинал сыгравшей ставки на выигрыш англичан будет рассчитан букмекером по солидному коэффициенту 4.05. Вероятность успеха хозяев котируется за 1.93. При ничьей в основное время FONBET выплатит выигрыш по кэфу 3.50.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» - «Буде Глимт»

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Атлетик» - «Манчестер Юнайтед»?

Самый скромный коэффициент 6.50 при ставке на точный счет предложен за победу команды из Бильбао 1:0. Ничью 1:1 можно взять за 7.00, 0:0 - за 7.50. 

Будет ли много голов в матче «Атлетик» - «Манчестер Юнайтед»?

Букмекеры не ждут большого количества голов. Поставить на ТБ 2.5 предлагается за 2.10, а на ТМ 2.5  - за 1.75.

Кто выиграет Лигу Европы?

Котировки от FONBET:

«Тоттенхэм» - 2.65

«Атлетик» - 3.10

«МЮ» - 3.40

«Буде-Глимт» - 17.00.

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