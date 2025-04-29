Атлетик Бильбао — Манчестер Юнайтед, 1 мая: где смотреть полуфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Люк Шоу окончательно восстановился после травмы, но лазарет «Манчестер Юнайтед» все еще полон. Помимо кадровых проблем у команды Рубена Аморима хватает и чисто игровых, справиться с которыми не получается весь сезон. Подтверждением тому служат и последние результаты «манкунианцев», уступивших на своем поле в предпоследнем туре АПЛ «Вулверхэмптону», и чудом избежавших поражения от «Борнмута», сравняв счет на шестой компенсированной минуте. Но ставить крест на «МЮ» раньше времени не стоит. «Красные дьяволы» многократно доказывали, что в кубковых баталиях они очень хороши и умеют вырывать победы в самый нужный момент.

«Атлетик» рвется в финал, который, напомним, пройдет на его родном стадионе «Сан-Мамес». Команда из Бильбао дважды добиралась до решающих матчей турнира (1977 и 2012), но оба раза проигрывала. В лигу чемпионов на следующий сезон команда Эрнесто Вальверде отберется и через национальное первенство, в котором по сути уже гарантировала себе место в первой пятерке. «Атлетику» нужен сам титул, который еще ни разу не покорялся клубу, а не полагающиеся за победу бонусы.

Учитывая показатели результативности соперника и столь высокую стадию турнира, рассчитывать на открытый футбол в первой встрече и большое количество голов, точно не приходится. Итоговый счет статистически должен быть в диапазоне от 0:0 до 1:1. А в чью сторону качнутся качели, предсказать крайне сложно. Не станем гадать, сделав выбор в пользу того, что соперники совместными усилиями не забьют больше двух мячей.