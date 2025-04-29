Атлетик Бильбао — Манчестер Юнайтед, 1 мая: где смотреть полуфинал Лиги Европы, прогноз, составы

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1 мая состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Атлетиком» и «Манчестер Юнайтед». Каждый из клубов называли в числе основных фаворитов турнира, но выйти в финал из этой пары суждено лишь одной команде. Разбираемся в предматчевых раскладах и коэффициентах букмекеров.
Турнир: Лига Европы УЕФА, полуфинал, первый матч
Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Атлетик»
|2
|0
|0
|5-3
|«МЮ»
|0
|0
|2
|3-5
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2025
|«Атлетик»
1:0
«Лас-Пальмас»
Примера
|20.04.2025
|«Реал»
1:0
«Атлетик»
Примера
|17.04.2025
|«Атлетик»
2:0
«Рейнджерс»
Лига Европы
|13.04.2025
|«Атлетик»
3:1
«Райо Вальекано»
Примера
|10.04.2025
|«Рейнджерс»
0:0
«Атлетик»
Лига Европы
Последние пять матчей «МЮ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Борнмут»
1:1
«МЮ»
АПЛ
|20.04.2025
|«МЮ»
0:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|17.04.2025
|«МЮ»
5:4 ДВ
«Лион»
Лига Европы
|13.04.2025
|«Ньюкасл»
4:1
«МЮ»
АПЛ
|10.04.2025
|«Лион»
2:2
«МЮ»
Лига Европы
Первые встречи
1 мая, четверг
22:00: «Атлетик Б» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
22:00: «Тоттенхэм» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия)
Ответные встречи
8 мая, четверг
22:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Тоттенхэм» (Англия)
22:00. «Атлетик Б» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Люк Шоу окончательно восстановился после травмы, но лазарет «Манчестер Юнайтед» все еще полон. Помимо кадровых проблем у команды Рубена Аморима хватает и чисто игровых, справиться с которыми не получается весь сезон. Подтверждением тому служат и последние результаты «манкунианцев», уступивших на своем поле в предпоследнем туре АПЛ «Вулверхэмптону», и чудом избежавших поражения от «Борнмута», сравняв счет на шестой компенсированной минуте. Но ставить крест на «МЮ» раньше времени не стоит. «Красные дьяволы» многократно доказывали, что в кубковых баталиях они очень хороши и умеют вырывать победы в самый нужный момент.
«Атлетик» рвется в финал, который, напомним, пройдет на его родном стадионе «Сан-Мамес». Команда из Бильбао дважды добиралась до решающих матчей турнира (1977 и 2012), но оба раза проигрывала. В лигу чемпионов на следующий сезон команда Эрнесто Вальверде отберется и через национальное первенство, в котором по сути уже гарантировала себе место в первой пятерке. «Атлетику» нужен сам титул, который еще ни разу не покорялся клубу, а не полагающиеся за победу бонусы.
Учитывая показатели результативности соперника и столь высокую стадию турнира, рассчитывать на открытый футбол в первой встрече и большое количество голов, точно не приходится. Итоговый счет статистически должен быть в диапазоне от 0:0 до 1:1. А в чью сторону качнутся качели, предсказать крайне сложно. Не станем гадать, сделав выбор в пользу того, что соперники совместными усилиями не забьют больше двух мячей.
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Потери
«Атлетик»: Сансет, Гомес (оба - травма)
«МЮ»: Мартинес, Диалло, Хевен, Де Лигт, Дало, Зиркзее, Коллайер (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «МЮ»:
|Позиция
|«Атлетик»
«МЮ»
Позиция
|Вратарь
|1. Симон
24. Онана
Вратарь
|Защитник
|3. Вивиан
23. Шоу
Защитник
|Защитник
|4. Паредес
5. Магуайр
Защитник
|Защитник
|2. Горосабель
15. Иоро
Защитник
|Защитник
|32. Бойро
13. Доргу
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Хаурехисар
3. Мазрауи
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Прадос
37. Майну
Полузащитник
|Полузащитник
|28. Каналес
18. Каземиро
Полузащитник
|Нападающий
|9. Уильямс
17. Гарначо
Полузащитник
|Нападающий
|7. Беренгер
8. Фернандеш
Полузащитник
|Нападающий
|21. Саннади
9. Хойлунд
Нападающий
|Главный тренер
|Эрнесто Вальверде
Рубен Аморим
Главный тренер
Номинал сыгравшей ставки на выигрыш англичан будет рассчитан букмекером по солидному коэффициенту 4.05. Вероятность успеха хозяев котируется за 1.93. При ничьей в основное время FONBET выплатит выигрыш по кэфу 3.50.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» - «Буде Глимт»
Самый скромный коэффициент 6.50 при ставке на точный счет предложен за победу команды из Бильбао 1:0. Ничью 1:1 можно взять за 7.00, 0:0 - за 7.50.
Букмекеры не ждут большого количества голов. Поставить на ТБ 2.5 предлагается за 2.10, а на ТМ 2.5 - за 1.75.
Котировки от FONBET:
«Тоттенхэм» - 2.65
«Атлетик» - 3.10
«МЮ» - 3.40
«Буде-Глимт» - 17.00.
Партнерский проект