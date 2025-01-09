Определились соперники россиян по первому кругу Australian Open — 2025

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На Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялась жеребьевка основной сетки. Рассказываем, с кем в первом круге сыграют российские спортсмены и лидеры мирового рейтинга.
Среди россиян номера посева получили Даниил Медведев (5), Андрей Рублёв (9) и Карен Хачанов (19).
Янник Синнер (Италия, 1) — Николас Харри (Чили)
Адриан Маннарино (Франция) — Карен Хачанов (Россия, 19)
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Алекс де Минаур (Австралия, 8)
Тейлор Фритц (США, 4) — Дженсон Брускби (США)
Андрей Рублёв (Россия, 9) — Жоао Фонсека (Бразилия)
Касидит Самрей (Таиланд) — Даниил Медведев (Россия, 5)
Новак Джокович (Сербия, 7) — Нишеш Басаваредди (США)
Жайме Фария (Португалия) — Павел Котов (Россия)
Танаси Коккинакис (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия)
Александр Шевченко (Казахстан) — Карлос Алькарас (Испания, 3)
Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Хауме Мунар (Испания)
Люка Пуй (Франция) — Александр Зверев (Германия, 2)
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Среди россиянок номера посева получили Дарья Касаткина (9), Диана Шнайдер (12), Анна Калинская (13), Мирра Андреева (14), Людмила Самсонова (25), Екатерина Александрова (26) и Анастасия Павлюченко (27). Через квалификацию пробилась Полина Кудерметова.
Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Слоан Стивенс (США)
Магдалена Фрех (Польша, 23) — Полина Кудерметова (Россия)
Анна Блинкова (Россия) — Дарья Савилл (Австралия)
Мари Боузкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия, 14)
Диана Шнайдер (Россия, 12) — Элизабетта Коччаретто (Италия)
Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Юань Юэ (Китай)
Тамара Зиданшек (Словения) — Анастасия Потапова (Россия)
Анка Тодони (Румыния) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5)
Коко Гауфф (США, 3) — София Кенин (США)
Людмила Самсонова (Россия, 25) — Камилла Рахимова (Россия)
Майя Джойнт (Австралия) — Джессика Пегула (США, 7)
Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Эмерсон Джонс (Австралия)
Чжэн Сайсай (Китай) — Эрика Андреева (Россия)
Вероника Кудерметова (Россия) — Оливия Гадеки (Австралия)
Сыцзя Вэй (Китай) — Жасмин Паолини (Италия, 4)
Эмма Наварро (США, 8) — Питон Стирнс (США)
Виктория Томова (Болгария) — Дарья Касаткина (Россия, 9)
Анна Калинская (Россия, 13) — Кимберли Биррелл (Австралия)
Екатерина Александрова (Россия, 26) — Эмма Радукану (Великобритания)
Катерина Синякова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша, 2)
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Основная сетка Australian Open в 2025 году пройдет с 12 по 26 января.
Партнерский проект