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15 апреля 12:23ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 4 000 000 рублей на победу «Локомотива» над «Авангардом» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина

На победу ярославцев приходится около 89% ставок
Валентин Васильев

15 апреля состоится третий матч 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что шансы команд примерно равны, но символическое предпочтение отдают омичам. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.45, что составляет 39% вероятности. Спрогнозировать победу ярославцев можно по коэффициенту 2.60 (или 37%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.10 (24%). Победа «Авангарда» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.85 (51%). Поставить на итоговый успех «Локомотива» можно за 1.95 (49%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Локомотива» приходится около 89% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 9% сделано в пользу омичей, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 66% на 34% в пользу «Локо».

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Аналитики считают проход «Локомотива» в следующую стадию турнира более вероятным. Если ярославский клуб окажется в полуфинале, сыграет ставка за 1.58 (60%). Проход «Авангарда» котируется перед третьим матчем за 2.35 (40%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если «железнодорожники» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.90.

Предыдущая игра в 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» завершилась со счетом 4:1. Аналитики PARI считают, что третье противостояние этих команд в серии плей-офф получится менее результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.95. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 1.85.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 4 000 000 рублей на победу «Локомотива» в основное время по котировке 2.50.

«Локомотив» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции, а в 1/8 финала прошел «Торпедо» (4:0). «Авангард» остановился на шестом месте в зоне Востока, а в первом раунде плей-офф выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» (4:2). Ярославцы и омичи встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата дважды, и оба раза сильнее оказывались «железнодорожники». Счет в серии плей-офф пока равный — 1:1. 

Если хоккеисты «Локомотива» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 3.10. «Железнодорожники» — главные фавориты турнира. Победа «Авангарда» в Кубке котируется за 8.00

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