Клиент PARI поставил 3 000 000 рублей на победу «Локомотива» над «Авангардом» в четвертом матче четвертьфинала Кубка Гагарина

17 апреля состоится четвертый матч 1/4 финала Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что у «железнодорожников» чуть больше шансов на победу. Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.40, что составляет 40% вероятности. Спрогнозировать победу омичей можно по коэффициенту 2.80 (или 34%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.80 (25%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма котируется за 1.78 (53%). Поставить на итоговый успех «Авангарда» можно за 2.03 (47%).

Аналитики считают проход «Локомотива» в следующую стадию турнира более вероятным. Если ярославский клуб окажется в полуфинале, сыграет ставка за 1.20 (79%). Проход «Авангарда» котируется перед четвертым матчем за 4.50 (21%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Локомотива» приходится около 91% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 7% сделано в пользу омичей, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 69% на 31% в пользу «Локо».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.27. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 8.50. Если «железнодорожники» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.50.

Предыдущая игра в 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» завершилась со счетом 6:2 в пользу волжан. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих команд в серии плей-офф получится менее результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.95. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 1.85.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 3 000 000 рублей на победу «Локомотива» в основное время по котировке 2.45.

«Локомотив» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции, а в 1/8 финала прошел «Торпедо» (4:0). «Авангард» остановился на шестом месте в зоне Востока, а в первом раунде плей-офф выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» (4:2). Ярославцы и омичи встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата дважды, и оба раза сильнее оказывались ярославцы. «Локомотив» лидирует и в серии плей-офф — 2:1.

Если хоккеисты «Локомотива» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 2.45. «Железнодорожники» — главные фавориты турнира. Чемпионство «Авангарда» котируется за 14.00.