Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы «Атлетико» в матче с «Барселоной»

3 декабря в главном матче 15-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» примет «Атлетико». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в столице Каталонии и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI сопоставили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

В преддверии встречи букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Барсы» можно поставить по коэффициенту 2.03, что соответствует примерно 47% вероятности. Котировки на триумф «Атлетико» составляют 3.60 (около 27%). Ничья в линии PARI идет за 3.75 (около 26%).

Клиенты PARI также верят в успех действующего чемпиона Испании. На победу «Барсы» приходится 83% от общего объема ставок на исход игры.

Эксперты ожидают увидеть результативную игру в исполнении команд Хави Эрнандеса и Диего Симеоне. По оценкам аналитиков PARI, соперники забьют на двоих как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.75. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.10. Стоит отметить, что на дистанции из десяти последних матчей «Барсы» в чемпионате Испании ставка на тотал больше 2.5 сыграла шесть раз. В случае с «Атлетико» попадание 80-процентное: ТБ 2.5 удалось пробить в восьми из десяти последних встреч команды в чемпионате.

Букмекеры считают, что ни одному из соперников не удастся сохранить в этом матче свои ворота сухими. Ставки на то, что обе команды забьют, принимаются за 1.62. Котировки на обратный исход составляют 2.35. На дистанции из десяти последних матчей в чемпионате «Барса» и «Атлетико» обменивались голами со своими соперниками по шесть раз.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Здесь наиболее вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.50. Поставить на то, что хозяева откроют счет, можно за 1.70. Аналогичная ставка на гостей идет за 2.30. Вероятность сухой победы любой из команд котируется за 2.45.

Крупнейшая ставка на воскресную игру — 500 000 рублей. Один из клиентов компании поставил эти деньги на то, что «Атлетико» забьет как минимум один мяч, по коэффициенту 1.40, включив этот прогноз в экспресс из семи событий с общим коэффициентом 5.52.

Перед воскресной игрой «Барселона» и «Атлетико» делят третье-четвертое места в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе обеих команд по 31 очку, при этом мадридский коллектив провел на игру меньше и опережает каталонцев за счет лучшей разницы мячей. Лидеры — «Реал» и «Жирона» — набрали по 35 очков.

В прошлом сезоне «Барселона» обыграла «Атлетико» как на своем поле, так и в гостях, с одинаковым счетом 1:0. К нынешней игре соперники подходят в отличном настроении. На этой неделе оба клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Каталонцы справились дома с «Порту» (2:1), тогда как мадридская команда одолела на выезде «Фейеноорд» (3:1).