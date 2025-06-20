Клиент PARI поставил 700 000 рублей на матч «Баварии» и «Боки Хуниорс» на КЧМ-2025

В ночь на 21 июня немецкая «Бавария» и аргентинская «Бока Хуниорс» встретятся в матче второго тура группы C клубного чемпионата мира. Поединок пройдет на стадионе «Хард Рок» в американском Майами и начнется в 04:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают чемпиона Германии явным фаворитом. Коэффициент на успех немецкой команды — 1.20, что соответствует примерно 78% вероятности. Ничья котируется за 6.70 (приблизительно 15%). Поставить на то, что выиграет «Бока Хуниорс», можно за 14.00 (около 7%).

Клиенты PARI уверены в победе «Баварии». Около 100% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех мюнхенского клуба. Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую встречу — 700 000 рублей на «Баварию» с форой (–1.5) по коэффициенту 2.02.

Букмекеры верят в то, что матч будет результативным. Поставить на то, что команды Венсана Компани и Мигеля Анхеля Руссо забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.47. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.65.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии не смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Бавария», и «Бока Хуниорс», сыграет коэффициент 2.10. Обратный исход идет за 1.75. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.50.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа немцев 2:0 за 7.00. На то, что счет в матче откроют европейцы, можно поставить за 1.19. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении латиноамериканцев составляют 4.60.

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. В квартете C вместе с «Баварией» и «Бокой Хуниорс» играют также новозеландский «Окленд Сити» и португальская «Бенфика».

Мюнхенцы начали турнир с разгрома «Окленда» (10:0). Аналитики считают «Баварию» четвертым по силам фаворитом клубного чемпионата мира. На то, что команда Компани выиграет соревнование, можно сделать ставку за 7.50. Пари на то, что немецкий клуб дойдет до финала, доступно за 4.00. Вероятность того, что «Бавария» выиграет группу C, аналитики оценили котировкой 1.25.

«Бока Хуниорс» стартовала с ничьей 2:2 в первом туре против «Бенфики». Шансы аргентинского клуба выйти в плей-офф эксперты PARI оценивают низко — по коэффициенту 2.45. Сделать ставку на то, что команда займет первое место в группе, можно за 9.00. Вероятность чемпионства «Боки» оценили котировкой 80.00, а пари на выход в финал доступно за 30.00.