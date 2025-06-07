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10 июня 9:55ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе России над Беларусью в товарищеском матче

Букмекеры не уверены, что матч будет результативным
Валентин Васильев

10 июня сборные Беларуси и России встретятся в товарищеском матче. Поединок пройдет в Минске и начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами россиян. Коэффициент на успех команды Валерия Карпина — 1.70, что соответствует примерно 57% вероятности. Поставить на то, что выиграет сборная Беларуси, можно за 5.50 (около 18%). Ничья котируется за 3.95 (приблизительно 25%). 

Клиенты PARI уверены в победе сборной России. На успех подопечных Карпина приходится примерно 95% от общего объема ставок на исход встречи. 

Букмекеры не уверены, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.93. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.90

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Аналитики PARI сомневаются в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и Беларусь, и Россия, сыграет коэффициент 1.90. Обратный исход идет также за 1.90. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.90.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа России 1:0 за 7.00. На то, что счет в матче откроет команда Валерия Карпина, можно поставить за 1.53. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении подопечных Карлоса Алоса составляют 2.75.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 217 600 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 2.58 и включил в него пари на победу сборной России. Аналитики оценили вероятность такого развития событий котировкой 1.65.

Сборная России в первом июньском матче сыграла вничью с Нигерией — 1:1. По сравнению с той встречей точно не сыграет Матвей Сафонов, который отбыл в расположение «ПСЖ» готовиться к Клубному чемпионату мира.

Беларусь выиграла три последние свои встречи, в том числе несколько дней назад у сборной Казахстана — 4:1. 

Команды уже встречались в Минске год назад, тогда сборная России одержала убедительную победу со счетом 4:0.

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