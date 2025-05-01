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1 мая 11:41ГлавнаяНовости

Бессмертный полк прошел на матчах FONBET Кубка России по футболу

Акция продлится и на играх РПЛ
Руслан Ипполитов
Источник: пресс-служба БК FONBET
Источник: пресс-служба БК FONBET

Перед началом матчей «Спартак» — «Динамо», «Локомотив» — «Ростов» и «Зенит» — ЦСКА в Кубке России футболисты и тренеры команд, а также арбитры и юные воспитанники столичных спортивных школ вышли на поле с портретами своих предков, участников Великой Отечественной войны в руках. Иностранные футболисты вынесли портреты клубных легенд-фронтовиков или героев-горожан. На трибунах к участникам матча присоединились болельщики, которых клубы заблаговременно приглашали прийти на стадион с портретами родственников-ветеранов. Так прошел первый в истории Бессмертный полк на спортивной арене.

Инициатором акции стал Российский футбольный союз, идею которого в общероссийском гражданско-политическом движении «Бессмертный полк» охотно поддержали. Она стала одним из ключевых элементов масштабной мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», приуроченной к 80-летию Победы. Перед стартовым свистком участники и болельщики на каждом из матчей 29 и 30 апреля почтили память погибших в боях героев минутой молчания. На поле в это время было развернуто 30-метровое знамя Победы. 

Открывали матчевую программу заслуженные артисты России: Екатерина Гусева, исполнившая на «Лукойл Арене» «Десятый наш десантный батальон», Денис Майданов перед матчем «Локомотив» — «Ростов» с песней «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры» и Зара, согревшая сердца тысяч болельщиков в Питере песней «Огонек» на слова Михаила Исаковского.

Бессмертный полк в Кубке России
Источник: пресс-служба БК FONBET

Наконец, на 80-й минуте на табло каждой из трех арен загорелся призыв включить фонарики на телефоне, а затем появились знакомые с детства строки «Расцветали яблони и груши». В каждом из трех матчей болельщики в песенный флешмоб включились моментально, исполнив «Катюшу» хором.

Помимо матчей FONBET Кубка России, «Бессмертный полк» пройдёт 10-12 мая  на всех матчах РПЛ, а также Первой и Второй лиги. В ней примут участие более 70 команд из 50 регионов страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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