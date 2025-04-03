30 миллионов, путешествия и игровой ПК от BetBoom в новой акции «Гран-при гонка»

В апреле, к грядущим майским праздникам BetBoom радует всех своих клиентов новой большой акцией – «Гран-при гонка». Четыре этапа, Гран-при, сертификаты на путешествия, игровой ПК Nvidia GeForce RTX 5080 и 30 000 000 фрибетов!

Условия

Каждую неделю разыгрываются пять миллионов фрибетов среди ТОП-200 участников гонки. Для участия в ней необходимо совершать ставки на спорт, кибер и спорт 24/7. Чем больше ставок, тем выше место.

Всего будет четыре еженедельные гонки, а также общий зачет, где суммируются результаты за все гонки. Итоги каждого заезда – 8, 15, 22 и 29 апреля, итоги Гран-при (по итогу всех гонок) – 29 апреля.

Призовые места в Гран-При

1 место - сертификат на путешествие за 1 500 000 ₽;

2 место - сертификат на путешествие за 1 000 000 ₽;

3 место - сертификат на путешествие за 750 000 ₽;

4-5 места - игровой ПК Nvidia GeForce RTX 5080;

6-10 места - по 250 000 фрибетов;

11-20 места - по 150 000 фрибетов;

21-50 места - по 100 000 фрибетов.