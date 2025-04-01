Миллион фрибетов на Кубок Гагарина

Сезон КХЛ близится к завершению, уже прошли первые матчи ⅛ плей-офф. Уже ярко выделяются «Динамо» Москва, «Трактор» и «Авангард». Если вы уже видите своего фаворита – участвуйте в новой акции BetBoom «Фрибет за Кубок Гагарина».

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100 человек-участников получат по 8 000 фрибетов на свои счета, а самый счастливый беттор заберет 200 000 фрибетов. Победителей объявят 14 апреля 2025г.