9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ

Букмекерская компания BetBoom представила итоги регулярного чемпионата КХЛ 2024/2025. Крупнейшей выигрыш был получен клиентом благодаря ставке в лайве на матч между «Металлургом» и «Сибирью» 1-го ноября. Беттор взял в лайве индивидуальный тотал новосибирцев больше 2 при счете 2:0 в пользу магнитогорцев. Несмотря на преимущество и статус фаворита, «Металлург» пропустил сначала одну шайбу во втором периоде, а затем сразу три в третьем. «Сибирь» оформила камбэк с минимальным преимуществом (3:4) и принесла клиенту BetBoom 8 867 795 рублей выигрыша.

Самый высокий выигрышный коэффициент один из бетторов поймал благодаря ставке на октябрьскую игру «Металлурга» и «Ак Барса». Клиент BetBoom поставил на точный счет 5:0 в пользу казанцев с коэффициентом 117. Гости ювелирно справились с задачей, забросив пятую безответную шайбу за 8 минут до конца матча.

Наиболее популярным матчем среди клиентов ожидаемо стало противостояние ЦСКА и СКА в конце 2024 года. По версии пользователей BetBoom, москвичи были явным фаворитом на домашней площадке – 70% ставок пришлось на победу команды Воробьева. Противостояние получилось впечатляющим – за первый период ЦСКА забросил пять безответных шайб, но в конце третьего периода СКА практически сравнял счет. В итоге матч закончился победой хозяев со счетом 6:5. Это дерби стало самым результативным в истории.

Больше всего пользователи BetBoom ставили на матчи СКА, «Сибири», «Авангарда», «Металлурга» и «Трактора». В топ-3 по ставкам на победу в сезоне попали «Локомотив», «Торпедо» и «Трактор». Интересно, что коэффициент на нижегородцев перед стартом сезона составил 50.0.

Также BetBoom подвел итоги акции «КХЛ 3:0», в рамках которой компания проводила досрочный расчет ставок на исход, если выбранная команда по ходу матча вела в три шайбы. Акция была активна до 2024 года. В семи матчах команда, которая вела в три шайбы, в итоге не смогла одержать победу. Благодаря досрочному расчету клиенты получили более 20 000 000 рублей выигрыша со ставок, которые не сыграли к финальной сирене.