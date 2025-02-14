BetBoom запускает акцию «Гонка PGL Cluj-Napoca» с призовым фондом 2 500 000 фрибетов

Букмекерская компания BetBoom объявляет о старте акции «Гонка PGL Cluj-Napoca», которая пройдёт с 14 по 23 февраля. Участники смогут побороться за часть призового фонда в 2 500 000 фрибетов, совершая ставки на матчи турнира.

Механика акции

Совершайте ставки на турнир PGL Cluj-Napoca 2025

За каждую ставку участник получает баллы: 1 балл = 1 000 поставленных рублей

Чем больше баллов вы наберёте, тем выше будет ваше место в рейтинге

Призовой фонд акции составляет 2 500 000 фрибетов, которые будут распределены между 500 победителями. Первое место получит 300 000 фрибетов.

PGL Cluj-Napoca 2025 — офлайн-турнир по Counter-Strike 2 в Румынии. В ивенте принимают участие Virtus.pro, Astralis, MOUZ и другие команды.

С полными правилами акции можно ознакомиться на официальном сайте букмекера.