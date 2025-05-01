«Бетис» обыграет «Фиорентину» в полуфинале Лиги конференций, считают в PARI

1 мая «Реал Бетис» сыграет с «Фиорентиной» в первом полуфинальном матче Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» и стартует в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают «Бетис» фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.75, что соответствует 53% вероятности. Поставить на успех «Фиорентины» можно за 5.00, ничья идет за 3.65. Вероятности этих исходов составляют около 20% и 27%.

Клиенты PARI также ожидают победы испанского коллектива. 84% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех «Бетиса».

Хотя обе команды показывают высокую результативность в последних играх, аналитики сомневаются, что матч будет богатым на голы. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.97, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.83.

Заключить пари на то, что соперники обменяются голами, можно по коэффициенту 1.92. Если забьет только «Бетис», сыграет ставка за 2.95, аналогичная ставка на «Фиорентину» доступна за 8.00.

Наиболее вероятным результатом игры считается победа «бетикос» со счетом 1:0. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 7.00.

Букмекеры считают, что именно «Бетис» выйдет в финал Лиги конференций. Ставки на проход испанцев принимаются по коэффициенту 1.60. Если же финалистом станет «Фиорентина», сыграет ставка за 2.35.

Подопечные Мануэля Пеллегрини считаются главными соперниками «Челси» в текущем турнире. Поставить на победу «Бетиса» в Лиге конференций можно с коэффициентом 5.50. Для сравнения, аналогичная ставка на «Фиорентину» доступна за 8.00.