Бетис — Фиорентина, 1 мая: где смотреть полуфинал Лиги конференций, прогноз, составы

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В четверг, 1 мая, состоится первый матч полуфинальной стадии Лиги конференций в паре «Бетис» - «Фиорентина». Итальянский клуб участвовал в двух предыдущих финалах турнира, а испанцы стремятся попасть туда впервые. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.
Турнир: Лига Европы УЕФА, полуфинал, первый матч
Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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Последние пять матчей «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.04.2025
|«Бетис»
5:1
«Вальядолид»
Примера
|21.04.2025
|«Жирона»
1:3
«Бетис»
Примера
|17.04.2025
|«Ягеллония»
1:1
«Бетис»
Лига конференций
|13.04.2025
|«Бетис»
1:2
«Вильярреал»
Примера
|10.04.2025
|«Бетис»
2:0
«Ягеллония»
Лига конференций
Последние пять матчей «Фиорентины»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Фиорентина»
2:1
«Эмполи»
Серия А
|23.04.2025
|«Кальяри»
1:2
«Фиорентина»
Серия А
|17.04.2025
|«Фиорентина»
2:2
«Целе»
Лига конференций
|13.04.2025
|«Фиорентина»
0:0
«Парма»
Серия А
|10.04.2025
|«Целе»
1:2
«Фиорентина»
Лига конференций
Первые встречи
1 мая, четверг
22:00: «Юргорден» (Швеция) - «Челси» (Англия)
22:00: «Бетис» (Испания) - «Фиорентина» (Италия)
Ответные встречи
8 мая, четверг
22:00. «Челси» (Англия) - «Юргорден» (Швеция)
22:00. «Фиорентина» (Италия) - «Бетис» (Испания)
«Фиорентина» идет к своему третьему финалу подряд. Два предыдущих, напомним, флорентийцы проиграли. Три подряд выигранных еврокубковых финала - такое в современной истории случалось и с зидановским «Реалом» в Лиге чемпионов, и с «Севильей» Унаи Эмери в Лиге Европы. А вот три подряд проигранных - такого сразу и не припомнишь. Если «фиалки» действительно третий год подряд доберутся до решающего матч ЛК, но не смогут победить, то определенный комплекс может развиться не только у игроков и тренерского штаба, но и у болельщиков флорентийского клуба. Но сейчас об этом вряд ли кто-то в Италии говорит вслух.
В чемпионате Испании «Бетис» еще может рассчитывать даже на лигочемпионский финиш, хотя фаворитом в борьбе за места в первом актете Примеры не является. В Лиге конференций до победы остается три матча, а победа эта гарантирует путевку в Лигу конференций. Впрочем, не избалованный трофеями севильский клуб наверняка рассчитывает именно на титул. В еврокубки подопечные Мануэля Пеллегрини, надо полагать, добудут билет и в национальном первенстве.
«Фиорентина» играет непредсказуемо. Очередь сейчас успеха или провала - узнаем лишь после финального свистка в Севилье. Статистика утверждает, что от игры не стоит ждать высокой результативности. На этом и остановим свой выбор - не больше двух мячей на двоих.
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Потери
«Бетис»: Льоренте, Авила, Рока, Бакамбу (все - травма)
«Фиорентина»: Кин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис» - «Фиорентина»:
|Позиция
|«Бетис»
«Фиорентина»
Позиция
|Вратарь
|13. Адриан
43. Де Хеа
Вратарь
|Защитник
|23. Сабали
6. Раньери
Защитник
|Защитник
|6. Натан
18. Мари
Защитник
|Защитник
|15. Перро
5. Понграчич
Защитник
|Защитник
|5. Бартра
65. Паризи
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Кардозо
2. Додо
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Карвальо
44. Фаджоли
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Антони
8. Мандрагора
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Форнальс
32. Катальди
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Родригес
10. Гудмундссон
Нападающий
|Нападающий
|19. Эрнандес
9. Бельтран
Нападающий
|Главный тренер
|Мануэль Пеллегрини
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предложен за ничью 1:1. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 6.20. Победа хозяев с минимальным счетом 1:0 котируется за 6.40.
Поставить на то, что голов будет больше двух (ТБ 2.5) предложено за 1.87. ТМ 2.5 - 1.93.
Финал Лиги конференций-2024 игрался 29 мая в Афинах на стадионе «Айя-София». В этом матче греческий «Олимпиакос» в дополнительное время забил единственный гол в ворота итальянской «Фиорентины», ставший победным.
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