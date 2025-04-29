Бетис — Фиорентина, 1 мая: где смотреть полуфинал Лиги конференций, прогноз, составы

«Фиорентина» идет к своему третьему финалу подряд. Два предыдущих, напомним, флорентийцы проиграли. Три подряд выигранных еврокубковых финала - такое в современной истории случалось и с зидановским «Реалом» в Лиге чемпионов, и с «Севильей» Унаи Эмери в Лиге Европы. А вот три подряд проигранных - такого сразу и не припомнишь. Если «фиалки» действительно третий год подряд доберутся до решающего матч ЛК, но не смогут победить, то определенный комплекс может развиться не только у игроков и тренерского штаба, но и у болельщиков флорентийского клуба. Но сейчас об этом вряд ли кто-то в Италии говорит вслух.

В чемпионате Испании «Бетис» еще может рассчитывать даже на лигочемпионский финиш, хотя фаворитом в борьбе за места в первом актете Примеры не является. В Лиге конференций до победы остается три матча, а победа эта гарантирует путевку в Лигу конференций. Впрочем, не избалованный трофеями севильский клуб наверняка рассчитывает именно на титул. В еврокубки подопечные Мануэля Пеллегрини, надо полагать, добудут билет и в национальном первенстве.

«Фиорентина» играет непредсказуемо. Очередь сейчас успеха или провала - узнаем лишь после финального свистка в Севилье. Статистика утверждает, что от игры не стоит ждать высокой результативности. На этом и остановим свой выбор - не больше двух мячей на двоих.