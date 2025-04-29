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28 апреля 13:13ГлавнаяПрогнозыФутболЛига конференций УЕФА

Бетис — Фиорентина, 1 мая: где смотреть полуфинал Лиги конференций, прогноз, составы

«Фиалки» идут к 3-му финалу подряд
Руслан Ипполитов

В четверг, 1 мая, состоится первый матч полуфинальной стадии Лиги конференций в паре «Бетис» - «Фиорентина». Итальянский клуб участвовал в двух предыдущих финалах турнира, а испанцы стремятся попасть туда впервые. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бетис» (Севилья, Испания)

01.05.2025, Чт

22:00 МСК

«Фиорентина» (Флоренция, Италия)

П1 - 1.69

Х - 3.70

П2 - 4.80

Турнир: Лига Европы УЕФА, полуфинал, первый матч

Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Бетиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.04.2025«Бетис»

5:1

«Вальядолид»

Примера

21.04.2025«Жирона»

1:3

«Бетис»

Примера

17.04.2025«Ягеллония»

1:1

«Бетис»

Лига конференций

13.04.2025«Бетис»

1:2

«Вильярреал»

Примера

10.04.2025«Бетис»

2:0

«Ягеллония»

Лига конференций

Последние пять матчей «Фиорентины»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2025 «Фиорентина»

2:1

 «Эмполи»

Серия А

23.04.2025 «Кальяри»

1:2

 «Фиорентина»

Серия А

17.04.2025 «Фиорентина»

2:2

 «Целе»

Лига конференций

13.04.2025 «Фиорентина»

0:0

 «Парма»

Серия А

10.04.2025 «Целе» 

1:2

 «Фиорентина»

Лига конференций

Расписание полуфинальных матчей

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Первые встречи

1 мая, четверг

22:00: «Юргорден» (Швеция) - «Челси» (Англия)

22:00: «Бетис» (Испания) - «Фиорентина» (Италия)

Ответные встречи

8 мая, четверг

22:00. «Челси» (Англия) - «Юргорден» (Швеция) 

22:00. «Фиорентина» (Италия) - «Бетис» (Испания)

Прогноз на матч

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«Фиорентина» идет к своему третьему финалу подряд. Два предыдущих, напомним, флорентийцы проиграли. Три подряд выигранных еврокубковых финала - такое в современной истории случалось и с зидановским «Реалом» в Лиге чемпионов, и с «Севильей» Унаи Эмери в Лиге Европы. А вот три подряд проигранных - такого сразу и не припомнишь. Если «фиалки» действительно третий год подряд доберутся до решающего матч ЛК, но не смогут победить, то определенный комплекс может развиться не только у игроков и тренерского штаба, но и у болельщиков флорентийского клуба. Но сейчас об этом вряд ли кто-то в Италии говорит вслух.

В чемпионате Испании «Бетис» еще может рассчитывать даже на лигочемпионский финиш, хотя фаворитом в борьбе за места в первом актете Примеры не является. В Лиге конференций до победы остается три матча, а победа эта гарантирует путевку в Лигу конференций. Впрочем, не избалованный трофеями севильский клуб наверняка рассчитывает именно на титул. В еврокубки подопечные Мануэля Пеллегрини, надо полагать, добудут билет и в национальном первенстве.

«Фиорентина» играет непредсказуемо. Очередь сейчас успеха или провала - узнаем лишь после финального свистка в Севилье. Статистика утверждает, что от игры не стоит ждать высокой результативности. На этом и остановим свой выбор - не больше двух мячей на двоих. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Бетис»: Льоренте, Авила, Рока, Бакамбу (все - травма)

«Фиорентина»: Кин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бетис» - «Фиорентина»:

Позиция«Бетис»

«Фиорентина»

Позиция

Вратарь13. Адриан

43. Де Хеа

Вратарь

Защитник23. Сабали

6. Раньери

Защитник

Защитник6. Натан

18. Мари

Защитник

Защитник15. Перро

5. Понграчич

Защитник

Защитник5. Бартра

65. Паризи

Полузащитник

Полузащитник 4. Кардозо

2. Додо

Полузащитник

Полузащитник 14. Карвальо

44. Фаджоли

Полузащитник 

Полузащитник7. Антони

8. Мандрагора

Полузащитник

Полузащитник18. Форнальс

32. Катальди

Полузащитник

Полузащитник36. Родригес

10. Гудмундссон

Нападающий

Нападающий19. Эрнандес

9. Бельтран

Нападающий

Главный тренерМануэль Пеллегрини

Раффаэле Палладино

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Winline предлагают солидный коэффициент на успех польского клуба. Вероятность победы гостей котируется за 4.80. Успех хозяев - скромные 1.69. При ничьей букмекер рассчитает пари по кэфу 3.70.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Бетис»- «Фиорентина»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предложен за ничью 1:1. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 6.20. Победа хозяев с минимальным счетом 1:0 котируется за 6.40.

Будет ли много голов в матче «Бетис»- «Фиорентина»?

Поставить на то, что голов будет больше двух (ТБ 2.5) предложено за 1.87. ТМ 2.5 - 1.93.

Кто действующий победитель Лиги конференций?

Финал Лиги конференций-2024 игрался 29 мая в Афинах на стадионе «Айя-София». В этом матче греческий «Олимпиакос» в дополнительное время забил единственный гол в ворота итальянской «Фиорентины», ставший победным.

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