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9 июня 10:19ГлавнаяНовости

PARI: Team Falcons не оставит шансов MIBR и выбьет бразильцев из BLAST.tv Austin Major по CS2

По оценкам аналитиков, Falcons будет фаворитом встречи
Валентин Васильев

9 июня на BLAST.tv Austin Major по CS 2 пройдут поединки четвертого круга второго группового этапа. В одном из матчей навылет сойдутся Team Falcons и MIBR. Серия в формате best-of-3 стартует в 20:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценкам аналитиков, Falcons будет фаворитом встречи. Поставить на победу состава m0NESY можно с котировкой 1.10. Коллектив Falcons приехал на мейджор в качестве одного из трех главных фаворитов. Однако в первых двух матчах ростер неожиданно уступил B8 и Lynn Vision Gaming, после чего оказался в шаге от вылета с чемпионата. В предыдущем поединке состав m0NESY победил OG со счетом 2:1. Поставить на победу Falcons со счетом 2:1 в грядущем матче можно с котировкой 3.60. На 2:0 в пользу m0NESY и компании аналитики дают коэффициент 1.50. Ставка на Falcons с форой по раундам (-12.5) доступна за 3.10, а с форой (-10.5) — за 2.15.  

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MIBR также стартовала во втором групповом этапе с двух поражений подряд — от Legacy и Nemiga. Однако в первом для себя матче навылет бразильцы сумели обыграть BB Team со счетом 2:0. Поставит на успех MIBR в матче с Falcons можно с котировкой 6.60. Коэффициент на бразильцев с форой по картам (+1.5) составляет 2.40, а с форой (-1.5) — 10.00

Клиенты PARI также не сомневаются в успехе Falcons. На победу состава m0NESY приходится 98% от общего объема ставок на исход поединка. 

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 100 000 рублей. Один из клиентов взял победу Falcons с коэффициентом 1.16

BLAST.tv Austin Major проходит с 3 по 22 июня в Остине, США. Призовой фонд чемпионата составляет $1,25 млн. Из второй групповой стадии в третью пройдут восемь лучших составов. Falcons по-прежнему остается одним из главных претендентов на трофей. На чемпионство команды можно поставить с коэффициентом 5.80. MIBR, по оценкам аналитиков, — главный аутсайдер. На их триумф на мейджоре можно поставить с котировкой 300.00.

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