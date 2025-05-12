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15 мая 10:07ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе Канады над Австрией на ЧМ-2025 по хоккею

99% от общего объема ставок на исход основного времени, равно как и на итог матча, приходится на победу Канады
Валентин Васильев

15 мая сборные Канады и Австрии встретятся в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра пройдет на «Авичи-Арене» в Стокгольме и начнется в 21:20 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI практически не дают шансов австрийцам — ставки на победу «орлов» в основное время принимаются по коэффициенту 33.00, вероятность их успеха составляет не более 1%. Сборная Канады считается фаворитом с коэффициентом 1.05, ничью можно взять за 16.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 95% и 4%.

Поставить на итоговую победу «кленовых» с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.03, такая же ставка на Австрию доступна за 17.00.

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Практически все клиенты PARI ставят на победу фаворита. 99% от общего объема ставок на исход основного времени, равно как и на итог матча, приходится на победу Канады. Один из клиентов поставил 644 000 рублей на успех подопечных Дина Эванса. Учитывая низкий коэффициент на победу канадцев, он выбрал ставку с форой (-2) по коэффициенту 1.25.

По оценкам аналитиков, в матче будет заброшено не менее шести шайб. Поставить на тотал больше 5.5 можно с коэффициентом 1.57, а на тотал меньше 5.5 — с коэффициентом 2.35.

При этом букмекеры считают, что австрийцы все же смогут забить хотя бы один гол, и предлагают поставить на это за 1.45

Сборная Австрии начала групповой этап с поражений от Финляндии (1:2) и Швеции (2:4), однако в третьем матче смогла добыть первую победу, обыграв команду Словакии (3:2Б).

Канада же ожидаемо сносит всех соперников на своем пути. В первых трех матчах «кленовые» разгромили Словению (4:0), Латвию (7:1) и Францию (5:0). Аналитики PARI считают сборную Канады фаворитом текущего чемпионата — ставки на их победу принимаются по коэффициенту 2.25. Для сравнения, один лишь выход в финал для австрийцев котируется за 90.00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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