Клиенты PARI ставят на «Каролину» в четвертом матче серии Кубка Стэнли с «Вашингтоном»

В ночь с 12 на 13 мая в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли встретятся «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра начнется в 02:00 по московскому времени. Пока счет в серии 2-1 в пользу «ураганов». Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают, что шансы хозяев выше. На победу «Каролины» в основное время можно поставить за 1.75. Это примерно 55% вероятности. Коэффициент на успех «Вашингтона» по итогам трех периодов составляет 4.15 (около 23%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.50 (приблизительно 22%).

Котировки на победу «ураганов» с учетом овертайма составляют 1.40. На итоговый успех хозяев льда можно сделать ставку с коэффициентом 2.95.

Клиенты PARI верят в хозяев льда. Примерно 61% от общего объема ставок на исход основного времени матча приходится на успех «Каролины». Около 27% сделано на гостей, еще приблизительно 12% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 86% на 14% в пользу «Харрикейнз».

На то, что в следующий раунд по итогам серии пройдет «Каролина», предлагают коэффициент 1.20, а шансы столичного клуба оценили в 4.50. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 3.00.

Аналитики PARI сомневаются в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.00. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.80.

В отдельной линии клиентам PARI предлагают угадать тотал голов Александра Овечкина в серии. На ТБ 1.5 шайбы можно поставить с коэффициентом 2.40, а на то, что россиянин поразит ворота соперников один раз или вообще не отметится голами, предлагают котировку 1.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.10 и включил в него пари на то, что «Вашингтон» забросит как минимум две шайбы (индивидуальный тотал больше 1.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.55.

В Вашингтоне команды обменялись победами — сначала выиграла «Каролина» (2:1 ОТ), затем «столичные» (3:1). В первом матче в Роли «ураганы» снова были сильнее (4:0). Сделать ставку на то, что подопечные Роба Бриндамора станут чемпионами в этом сезоне, можно за 4.40, а на выход «Харрикейнз» в финал предлагают котировку 2.35.

Шансы Овечкина и компании выиграть Кубок Стэнли оценили коэффициентом 22.00, а пари на выход «Вашингтона» в финал доступно за 12.00.