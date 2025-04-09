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15 апреля 8:46ГлавнаяНовости

Массимо Каррера — специальный гость PARI SECRET POKER SOCHI

Экс-тренер «Спартака» будет не единственным VIP-гостем ивента
Валентин Васильев

Бывший главный тренер «Спартака», чемпион России 2016/17 Массимо Каррера посетит ближайшее мероприятие PARI SECRET в Сочи. Попасть на него смогут только новые или действующие игроки PARI SECRET.

PARI SECRET POKER SOCHI продлится три дня — с 30 мая по 1 июня. Центральным элементом программы станет покерный турнир. Для гостей мероприятия на второй день запланирован просмотр финала Лиги чемпионов в ресторане с панорамным видом на море и горы.

Каррера приедет в Сочи специально ради встречи и общения с участниками PARI SECRET в неформальной обстановке. Он проведет с гостями мероприятия все три дня, примет участие в турнире по покеру и посмотрит с ними финал Лиги чемпионов.

Массимо будет не единственным VIP-гостем ивента. В рамках концепции PARI SECRET полный состав участников будет держаться в секрете до специального объявления в телеграм-канале PARI SECRET.

Получить до 25 000 рублей от PARI

PARI предоставит 25 приглашений на PARI SECRET POKER SOCHI. Их обладателями станут 25 победителей рейтинга «Покер в Сочи», который идет с 7 по 25 апреля. В зачет рейтинга пойдут ставки на любой вид спорта от 100 рублей с коэффициентом не ниже 1.30. Учитываться будут сыгравшие ставки и размер котировок. Чем больше ставок с высокими коэффициентами сыграет, тем выше будут шансы участников рейтинга получить приглашения на секретный ивент.

Участники рейтинга поборются не только за инвайты на SECRET POKER, но и за отдельный призовой фонд: PARI также разыграет среди них 1 500 000 рублей фрибетами.

PARI представила программу лояльности PARI SECRET в начале 2025 года. Для участников закрытого комьюнити созданы уникальные предложения на рынке: до 30% кешбэка реальными деньгами и набор ярких, роскошных мероприятий для игроков, включая посещение топовых спортивных событий.

Массимо Каррера — экс-тренер «Ювентуса», работавший со «Спартаком» в 2016–2018 годах. Под его руководством команда завоевала свой последний на данный момент чемпионский титул (в сезоне-2016/17) и в последний раз на данный момент сыграла в Лиге чемпионов (в сезоне-2017/18).

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