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2 июня 16:51ГлавнаяНовости

PARI запустила LED-трак в Мюнхене с сообщениями фанатов из России в день финала Лиги чемпионов

Любовь к футболу не знает границ!
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI помогла российским фанатам «ПСЖ» и «Интера» стать чуть ближе к своим командам в финале Лиги чемпионов. Их поддержку и теплые пожелания увидел весь Мюнхен в день решающего матча главного клубного турнира Европы. Как это было, можно посмотреть по ссылке.

PARI запустила специальный бот, в котором болельщики могли оставить свои весточки для парижан и миланцев. Это были слова поддержки финалистам, а также фотографии в мерче одной из команд. Футбольные фанаты оставили 559 уникальных сообщений. Авторы 100 лучших посланий получили фрибеты от PARI, а 30 лучших пожеланий, которые отобрал амбассадор компании, телеведущий Дмитрий Губерниев, увидели в Германии в день финала.

«Пусть 31 мая 2025 года в небе над Мюнхеном вспыхнут огни Парижа!» — писал поклонник «ПСЖ». 

«Форца, «Интер»! Пусть каждая игра будет шагом к триумфу! Верим в вашу победу — вперед за титулами!» — отвечал ему фанат миланского клуба.

А один из болельщиков процитировал легендарную фразу Василия Уткина «Играйте в футбол».

31 мая по Мюнхену колесил специальный LED-трак от PARI, на котором разместили самые теплые пожелания игрокам «ПСЖ» и «Интера», а также фотографии авторов. Яркий автомобиль объехал весь центр Мюнхена, стал объектом внимания фанатов обеих команд и органично влился в атмосферу финала, завершив свой путь у «Альянц Арены». 

В решающем матче Лиги чемпионов — 2024/2025 «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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