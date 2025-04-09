PARI: «Барселона» — главный фаворит Лиги чемпионов в сезоне-2024/25

В Лиге чемпионов осталось четыре участника. В конце апреля и начале мая им предстоит провести полуфинальные противостояния, по итогам которых определится пара финалистов. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы команд сыграть в решающем матче и определила главных фаворитов престижного турнира.

В первом полуфинале встретятся «Арсенал» и «ПСЖ». Матчи между ними пройдут 29 апреля и 7 мая. Аналитики PARI считают шансы команд в этом противостоянии практически равными. Поставить на триумф французов можно за 1.88, а шансы англичан котируются за 1.92.

Вторую полуфинальную пару образовали «Барселона» и «Интер», которые встретятся 30 апреля и 6 мая. Котировки на проход каталонцев в финал составляют 1.63. Аналогичная ставка на итальянцев доступна за 2.30.

В преддверии полуфиналов «Барса» считается главным фаворитом турнира. Спрогнозировать триумф команды Ханса-Дитера Флика в этом розыгрыше можно за 3.00. Следом по шансам идут «ПСЖ» (3.30), «Арсенал» (3.80) и «Интер» (5.50).

В отдельной линии клиентам PARI также доступны ставки на исход гонки бомбардиров в Лиге чемпионов. Основными фаворитами считаются форварды «Барселоны» Рафинья (12 мячей, коэффициент на победу — 2.20) и Роберт Левандовски (11 мячей, 3.30). Больше всех мячей на данный момент (13) на счету гвинейца Серу Гирасси, который вылетел в 1/4 финала с дортмундской «Боруссией». Если Гирасси так и останется лучшим бомбардиром турнира, сыграет коэффициент 3.40.

Клиенты PARI считают «Барселону» главным фаворитом Лиги чемпионов. На триумф каталонского клуба приходится 89% от общего оборота ставок на победителя турнира в этом сезоне. Следом по выбору игроков идут «ПСЖ» (5%), «Арсенал» (4%) и «Интер» (2%).

«Барса» — самый титулованный участник Лиги чемпионов в нынешнем составе полуфиналистов. Каталонцы пять раз выигрывали турнир (в последний раз — в 2015 году). На счету «Интера» три победы в Кубке и Лиге чемпионов, а «Арсенал» и «ПСЖ» никогда не побеждали в этом турнире, но по разу добирались до финала: англичане — в 2006 году, французы — в 2020-м.

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая в Мюнхене. Победитель заработает около 75 млн евро из призового фонда турнира, а также получит право на участие в матче за Суперкубок УЕФА и клубном чемпионате мира по футболу.