«ПСЖ» - «Интер»: лучшие коэффициенты и ставки на финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25

Судя по котировкам, эксперты не ожидают голевой феерии в Мюнхене. Коэффициент в районе двойки и даже выше на тотал больше 2.5 четко на это указывает. И это легко объяснимо: финалы ЛЧ редко бывают результативными, а в последние годы - вообще никогда! Достаточно сказать, что все шесть предыдущих сражений за трофей были «низовыми» - не больше двух забитых мячей на пару клубов.

На этом рынке разброс коэффициентов более широкий, чем на основном. Выше всего ТБ 2.5 котируется у «Мелбет» и «Олимп». Если размышляете о пари на тотал меньше 2.5, есть смысл изучить линию Winline.