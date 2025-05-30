«ПСЖ» - «Интер»: лучшие коэффициенты и ставки на финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25

Партнерский проект
В последний день лета финиширует юбилейный, 70-й розыгрыш самого популярного и кассового клубного турнира планеты. В финале Лиги чемпионов УЕФА сразятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интернационале». В ожидании суперфутбола в Мюнхене сравниваем линии легальных букмекеров России в поиске наиболее выгодных условий и самых перспективных ставок.
Аналитики ведущих букмекерских компаний проявили поразительное единодушие при определении фаворита матча в столице Баварии. Все без исключения отдают предпочтение в французскому гегемону. Мало того, даже коэффициенты на главный бигмаркет у большинства из них совпадают! Разница в котировках не превышает 0,1-0,2 пункта. Самый высокий коэффициент на победу обеих команд по итогам 90 минут установила «Бетсити»: 2.28 на «ПСЖ» и 3.60 - на «Интер». Ничья в большинстве компаний идет за 3.40.
Судя по котировкам, эксперты не ожидают голевой феерии в Мюнхене. Коэффициент в районе двойки и даже выше на тотал больше 2.5 четко на это указывает. И это легко объяснимо: финалы ЛЧ редко бывают результативными, а в последние годы - вообще никогда! Достаточно сказать, что все шесть предыдущих сражений за трофей были «низовыми» - не больше двух забитых мячей на пару клубов.
На этом рынке разброс коэффициентов более широкий, чем на основном. Выше всего ТБ 2.5 котируется у «Мелбет» и «Олимп». Если размышляете о пари на тотал меньше 2.5, есть смысл изучить линию Winline.
|Контора
|Больше 2.5
|Меньше 2.5
|«Мелбет»
|2.03
|1.87
|PARI
|2.00
|1.83
|«Лига Ставок»
|1.99
|1.79
|Winline
|1.97
|1.87
|«Олимп»
|2.03
|1.81
Наиболее оптимистично в отношении голевого потенциала команд настроены аналитики Winline. В этой компании зафиксирован самый низкий коэффициент (1.71) на обоюдное взятие ворот и самый высокий - на противоположный вариант (2.12). Если же вы склоняетесь к ставке на голы авторства обеих команд, можно рассмотреть соответствующее предложение «Мелбет». Здесь ОЗ котируется за 1.81.
Напомним, что в шести предыдущих финалах ворота поражала лишь одна команда.
Главный вопрос евросезона-2024/25: кто же в ночь с 31 мая на 1 июня поднимет над головой «ушастую» чашу. У миланского гранда в этом плане традиции намного богаче, чем у соперника. «Интернационале» первенствовал в чемпионском турнире и до реформы (1964, 1965 годы), и после (2010). «ПСЖ» всего второй раз достиг решающего матча, причем предыдущая его попытка завладеть трофеем, в 2020 году, окончилась неудачей.
Тем не менее именно команде Луиса Энрике букмекеры отдают предпочтение в предстоящем финале. «Бетсити» оценила его вероятность коэффициентом 1.65. В этой же БК выше всего котируется итоговая (с учетом дополнительного времени и серии пенальти) виктория миланского клуба (2.40).
|Контора
|«ПСЖ»
|«Интер»
|«Бетсити»
|1.65
|2.40
|«Лига Ставок»
|1.64
|2.33
|Winline
|1.63
|2.34
|PARI
|1.62
|2.30
|Tennisi
|1.59
|2.36
Прогноз на матч «ПСЖ» - «Интер»
Партнерский проект