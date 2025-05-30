Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
30 мая 6:48ГлавнаяНовости

«ПСЖ» - «Интер»: лучшие коэффициенты и ставки на финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25

Сравнили предложения всех ведущих БК на главный матч евросезона
Валентин Васильев
Источник: uefa.com
Источник: uefa.com

В последний день лета финиширует юбилейный, 70-й розыгрыш самого популярного и кассового клубного турнира планеты. В финале Лиги чемпионов УЕФА сразятся французский  «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интернационале». В ожидании суперфутбола в Мюнхене сравниваем линии легальных букмекеров России в поиске наиболее выгодных условий и самых перспективных ставок. 

Исход основного времени

Свернуть

Аналитики ведущих букмекерских компаний проявили поразительное единодушие при определении фаворита матча в столице Баварии. Все без исключения отдают предпочтение в французскому гегемону. Мало того, даже коэффициенты на главный бигмаркет у большинства из них совпадают! Разница в котировках не превышает 0,1-0,2 пункта. Самый высокий коэффициент на победу обеих команд по итогам 90 минут установила «Бетсити»: 2.28 на «ПСЖ» и 3.60 - на «Интер». Ничья в большинстве компаний идет за 3.40.

КонтораПобеда «ПСЖ»НичьяПобеда «Интера»
PARI 2.253.40 3.55 
 «Фонбет» 2.253.40 3.55 
 Winline 2.253.40 3.55
«Бетсити» 2.283.403.60 
«Мелбет» 2.253.35 3.50 

Тотал голов в матче

Свернуть

Судя по котировкам, эксперты не ожидают голевой феерии в Мюнхене. Коэффициент в районе двойки и даже выше на тотал больше 2.5 четко на это указывает. И это легко объяснимо: финалы ЛЧ редко бывают результативными, а в последние годы - вообще никогда! Достаточно сказать, что все шесть предыдущих сражений за трофей были «низовыми» - не больше двух забитых мячей на пару клубов.

На этом рынке разброс коэффициентов более широкий, чем на основном. Выше всего ТБ 2.5 котируется у «Мелбет» и «Олимп». Если размышляете о пари на тотал меньше 2.5, есть смысл изучить линию  Winline.

КонтораБольше 2.5Меньше 2.5
«Мелбет» 2.031.87 
PARI 2.001.83
«Лига Ставок» 1.991.79
 Winline 1.971.87 
«Олимп» 2.031.81

Забьют - не забьют

Свернуть

Наиболее оптимистично в отношении голевого потенциала команд настроены аналитики  Winline. В этой компании зафиксирован самый низкий коэффициент (1.71) на обоюдное взятие ворот и самый высокий - на противоположный вариант (2.12). Если же вы склоняетесь к ставке на голы авторства обеих команд, можно рассмотреть соответствующее предложение «Мелбет». Здесь ОЗ котируется за 1.81.

Напомним, что в шести предыдущих финалах ворота поражала лишь одна команда. 

КонтораОбе забьют - даОбе забьют  - нет
 Winline1.712.12
 «Фонбет»1.752.10
«Олимп»1.812.00
«Мелбет»1.812.01
Tennisi1.752.08

Победитель Лиги чемпионов

Свернуть

Главный вопрос евросезона-2024/25: кто же в ночь с 31 мая на 1 июня поднимет над головой «ушастую» чашу. У миланского гранда в этом плане традиции намного богаче, чем у соперника. «Интернационале» первенствовал в чемпионском турнире и до реформы (1964, 1965 годы), и после (2010). «ПСЖ» всего второй раз достиг решающего матча, причем предыдущая его попытка завладеть трофеем, в 2020 году, окончилась неудачей.

Тем не менее именно команде Луиса Энрике букмекеры отдают предпочтение в предстоящем финале. «Бетсити» оценила его вероятность коэффициентом 1.65. В этой же БК выше всего котируется итоговая (с учетом дополнительного времени и серии пенальти) виктория миланского клуба (2.40).

Контора«ПСЖ»«Интер»
«Бетсити»1.652.40
«Лига Ставок»1.642.33
 Winline1.632.34
PARI1.622.30
Tennisi1.592.36
Прогноз на матч «ПСЖ» - «Интер»

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Комличенко, Гуарирапа или Голенков? Ставки на голы в суперфинале FONBET Кубка России по футболу
Комличенко, Гуарирапа или Голенков? Ставки на голы в суперфинале FONBET Кубка России по футболу
Новости
«ПСЖ» - «Интер»: лучшие коэффициенты и ставки на финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25
«ПСЖ» - «Интер»: лучшие коэффициенты и ставки на финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25
Новости
PARI: «Жирона» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам Ла Лиги — 2024/25. Самый прибыльный матч — «Мальорка» — «Реал Мадрид»
PARI: «Жирона» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам Ла Лиги — 2024/25. Самый прибыльный матч — «Мальорка» — «Реал Мадрид»
Новости
Клиенты PARI: «Зенит» сравняет счет в серии с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ
Клиенты PARI: «Зенит» сравняет счет в серии с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ
Новости
ДоброFON и благотворительный фонд «Память поколений» помогли «Сызранскому геронтопсихиатрическому центру» в рамках проекта «Города Героев»
ДоброFON и благотворительный фонд «Память поколений» помогли «Сызранскому геронтопсихиатрическому центру» в рамках проекта «Города Героев»
Новости
PARI: «Вулверхэмптон» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам АПЛ 2024/25
PARI: «Вулверхэмптон» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам АПЛ 2024/25
Новости
Клиенты PARI ставят на «Ахмат» против «Урала» в первом стыковом матче РПЛ
Клиенты PARI ставят на «Ахмат» против «Урала» в первом стыковом матче РПЛ
Новости
Клиент PARI поставил более 1 700 000 рублей на победу «Бетиса» над «Челси» в финале Лиги конференций
Клиент PARI поставил более 1 700 000 рублей на победу «Бетиса» над «Челси» в финале Лиги конференций
Новости
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на стыковой матч между «Сочи» и «Пари НН»
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на стыковой матч между «Сочи» и «Пари НН»
Новости
«Акрон» – самый убыточный клуб для букмекеров по итогам РПЛ 2024/25. Самый прибыльный матч — «Краснодар» — «Динамо» Мх
«Акрон» – самый убыточный клуб для букмекеров по итогам РПЛ 2024/25. Самый прибыльный матч — «Краснодар» — «Динамо» Мх
Новости

Новое

Читать все новости
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных