Пари Сен-Жермен - Интер, 31 мая: где смотреть финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, прогноз, составы

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В последний день весны 2025 года определится победитель самого престижного и кассового клубного турнира Старого Света - Лиги чемпионов УЕФА. В решающем противоборстве за «ушастый» трофей сойдутся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Крупнейшие легальные букмекеры России подготовили для своих пользователей богатые линии на главное футбольное событие мая. Самое время рассмотреть их взглядом беттора.
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, финал
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Главный судья: Иштван Ковач, ассистенты: Михай Марика, Ференц Туньоги (все - Румыния), резервный: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
История матчей:
Команды встретятся впервые в истории.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0-0
|«Интер»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|ПСЖ
«Реймс»
Кубок Франции
|17.05.2025
|ПСЖ
3:1
«Осер»
Лига 1
|10.05.2025
|«Монпелье»
1:4
ПСЖ
Лига 1
|07.05.2025
|ПСЖ
2:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
|03.05.2025
|«Страсбург»
2:1
ПСЖ
Лига 1
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.05.2025
|«Комо»
«Интер»
Серия А
|18.05.2025
|«Интер»
2:2
«Лацио»
Серия А
|11.05.2025
|«Торино»
0:2
«Интер»
Серия А
|06.05.2025
|«Интер»
4:3 д. в.
«Барселона»
Лига чемпионов
|03.05.2025
|«Интер»
1:0
«Верона»
Серия А
Невероятно, но факт: за 55 лет своего существования «Пари Сен-Жермен» нигде и никогда не сталкивался с «Интернационале». И надо же было такому случиться, что знакомство французского и итальянского топов произойдет в финале Лиги чемпионов УЕФА! Но тем интереснее мюнхенское действо.
ПСЖ второй раз за шесть лет достиг финала ЛЧ. Первая попытка завладеть трофеем окончилась неудачей - 0:1 от «Баварии». У миланского гранда традиции в этом турнире солиднее: три решающих матча, включая один победный - с Жозе Моуринью в 2010-м. А еще были два триумфа в середине 1960-х, до реформы чемпионского турнира.
Тем не менее аналитики отдают небольшое предпочтение в предстоящей встрече команде Энрике. У него и опыта больше, чем у Симоне Индзаги, и состав почти на 300 млн евро (по transfermarkt) дороже. 10 лет назад Луис поднял на вершину «Барсу» и теперь попробует ее покорить с ПСЖ.
В полуфинале «интеристы» устроили невероятное представление на пару с «Барселоной» - 7:6 по сумме двух матчей с решающим голом в экстра-тайме. Втянуть Энрике в такую авантюру Индзаги вряд ли удастся, да он и не станет, скорее всего, пытаться. Так или иначе, состав финальной пары выглядит крайне непредсказуемым.
Обратим внимание, что шесть последних финалов ЛЧ были «низовыми»: не больше двух голов на пару команд. Наверное, стоит ждать чего-то подобного и 31 мая в столице Баварии. Цена каждой ошибки невероятно высока!
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Потери
ПСЖ: нет
«Интер»: Карбони (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Интер»:
|Позиция
|ПСЖ
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|1. Доннарумма
|1. Зоммер
|Вратарь
|Защитник
|2. Хакими
|15. Ачерби
|Защитник
|Защитник
|25. Мендеш
|95. Де Врей
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|31. Биссекк
|Защитник
|Защитник
|87. Невеш
|2. Думфрис
|Защитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|32. Димарко
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
|22. Мхитарян
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Ли
|21. Аслани
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|20. Чалханоглу
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Дембеле
|9. Тюрам
|Нападающий
|Нападающий
|29. Баркола
|10. Мартинес
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Симоне Индзаги
|Главный тренер
Коэффициенты на бигмаркет выглядят оптимистично для номинальных хозяев поля: 2.30 на победу чемпиона Франции в основное время, 3.40 - на ничью и 3.35 - на «Интер».
Суммарная победа ПСЖ котируется в PARI за 1.67, а его соперника - за 2.25.
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Аналитики букмекерских контор предсказуемо ожидают конкурентную игру в финале, но находят шансы французов на успех чуть более предпочтительными.
Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени в Мюнхене является ничья. На 1:1 можно поставить по котировке 7.00, на 0:0 - за 8.00.
Медицинских противопоказаний к участию в финале у российского, грузинского и армянского футболистов нет. Но объективно шансы Сафонова выйти на поле с первых минут при здоровом Доннарумме невелики. А вот Хвичу с Генрихом мы скорее всего увидим на газоне.
Четверо россиян участвовали в триумфальных евросезонах своих клубов - Бут, Добровольский, Аленичев и Денис Черышев. Сафонов может стать первым вратарем-россиянином среди победителей ЛЧ.
Финальный матч ЛЧ пройдет 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия).
Партнерский проект