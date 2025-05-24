Пари Сен-Жермен - Интер, 31 мая: где смотреть финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, прогноз, составы

Невероятно, но факт: за 55 лет своего существования «Пари Сен-Жермен» нигде и никогда не сталкивался с «Интернационале». И надо же было такому случиться, что знакомство французского и итальянского топов произойдет в финале Лиги чемпионов УЕФА! Но тем интереснее мюнхенское действо.

ПСЖ второй раз за шесть лет достиг финала ЛЧ. Первая попытка завладеть трофеем окончилась неудачей - 0:1 от «Баварии». У миланского гранда традиции в этом турнире солиднее: три решающих матча, включая один победный - с Жозе Моуринью в 2010-м. А еще были два триумфа в середине 1960-х, до реформы чемпионского турнира.

Тем не менее аналитики отдают небольшое предпочтение в предстоящей встрече команде Энрике. У него и опыта больше, чем у Симоне Индзаги, и состав почти на 300 млн евро (по transfermarkt) дороже. 10 лет назад Луис поднял на вершину «Барсу» и теперь попробует ее покорить с ПСЖ.

В полуфинале «интеристы» устроили невероятное представление на пару с «Барселоной» - 7:6 по сумме двух матчей с решающим голом в экстра-тайме. Втянуть Энрике в такую авантюру Индзаги вряд ли удастся, да он и не станет, скорее всего, пытаться. Так или иначе, состав финальной пары выглядит крайне непредсказуемым.

Обратим внимание, что шесть последних финалов ЛЧ были «низовыми»: не больше двух голов на пару команд. Наверное, стоит ждать чего-то подобного и 31 мая в столице Баварии. Цена каждой ошибки невероятно высока!