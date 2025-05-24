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23 мая 12:16ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Пари Сен-Жермен - Интер, 31 мая: где смотреть финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, прогноз, составы

Кульминация футбольного сезона в Европе!
Валентин Васильев

В последний день весны 2025 года определится победитель самого престижного и кассового клубного турнира Старого Света - Лиги чемпионов УЕФА. В решающем противоборстве за «ушастый» трофей сойдутся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Крупнейшие легальные букмекеры России подготовили для своих пользователей богатые линии на главное футбольное событие мая. Самое время рассмотреть их взглядом беттора. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

ПСЖ (Париж, Франция) 

31.05.2025, Сб

22:00 МСК

«Интер» (Милан) 

П1 - 2.30

Х - 3.40

П2 - 3.35

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, финал

Стадион: «Арена Мюнхен»  (Мюнхен, Германия)

Главный судья: Иштван Ковач, ассистенты: Михай Марика, Ференц Туньоги (все - Румыния), резервный: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)

Форма команд

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История матчей:

Команды встретятся впервые в истории.

 ПобедыНичьиПораженияМячи
ПСЖ0000-0
«Интер»0000-0

Последние пять матчей ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025ПСЖ

 

«Реймс»

Кубок Франции

17.05.2025ПСЖ

3:1

«Осер»

Лига 1

10.05.2025«Монпелье»

1:4

ПСЖ

Лига 1

07.05.2025ПСЖ

2:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

03.05.2025«Страсбург»

2:1

ПСЖ

Лига 1

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.05.2025«Комо»

 

«Интер»

Серия А

18.05.2025«Интер»

2:2

«Лацио»

Серия А

11.05.2025«Торино»

0:2

«Интер»

Серия А

06.05.2025«Интер»

4:3 д. в.

«Барселона»

Лига чемпионов

03.05.2025«Интер»

1:0

«Верона»

Серия А

Прогноз на матч

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Невероятно, но факт: за 55 лет своего существования «Пари Сен-Жермен» нигде и никогда не сталкивался с «Интернационале». И надо же было такому случиться, что знакомство французского и итальянского топов произойдет в финале Лиги чемпионов УЕФА! Но тем интереснее мюнхенское действо.

ПСЖ второй раз за шесть лет достиг финала ЛЧ. Первая попытка завладеть трофеем окончилась неудачей - 0:1 от «Баварии». У миланского гранда традиции в этом турнире солиднее: три решающих матча, включая один победный - с Жозе Моуринью в 2010-м. А еще были два триумфа в середине 1960-х, до реформы чемпионского турнира.

Тем не менее аналитики отдают небольшое предпочтение в предстоящей встрече команде Энрике. У него и опыта больше, чем у Симоне Индзаги, и состав почти на 300 млн евро (по transfermarkt) дороже. 10 лет назад Луис поднял на вершину «Барсу» и теперь попробует ее покорить с ПСЖ.

В полуфинале «интеристы» устроили невероятное представление на пару с «Барселоной» - 7:6 по сумме двух матчей с решающим голом в экстра-тайме. Втянуть Энрике в такую авантюру Индзаги вряд ли удастся, да он и не станет, скорее всего, пытаться. Так или иначе, состав финальной пары выглядит крайне непредсказуемым.  

Обратим внимание, что шесть последних финалов ЛЧ были «низовыми»: не больше двух голов на пару команд. Наверное, стоит ждать чего-то подобного и 31 мая в столице Баварии. Цена каждой ошибки невероятно высока!

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Решающий матч Лиги чемпионов на территории Российской Федерации покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

ПСЖ: нет

«Интер»: Карбони (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Интер»:

ПозицияПСЖ«Интер»Позиция
Вратарь1. Доннарумма1. ЗоммерВратарь
Защитник2. Хакими15. АчербиЗащитник
Защитник25. Мендеш95. Де ВрейЗащитник
Защитник5. Маркиньос31. БиссеккЗащитник
Защитник87. Невеш2. ДумфрисЗащитник
Полузащитник 17. Витинья32. ДимаркоПолузащитник
Полузащитник 8. Руис22. МхитарянПолузащитник 
Полузащитник10. Ли21. АсланиПолузащитник
Нападающий7. Кварацхелия20. ЧалханоглуПолузащитник
Нападающий10. Дембеле9. ТюрамНападающий
Нападающий29. Баркола10. МартинесНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеСимоне ИндзагиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициенты на бигмаркет выглядят оптимистично для номинальных хозяев поля: 2.30 на победу чемпиона Франции в основное время, 3.40 - на ничью и 3.35 - на «Интер».

Суммарная победа ПСЖ котируется в PARI за 1.67, а его соперника - за 2.25.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче ПСЖ - «Интер»?

Аналитики букмекерских контор предсказуемо ожидают конкурентную игру в финале, но находят шансы французов на успех чуть более предпочтительными.

С каким счетом закончится матч ПСЖ - «Интер»?

Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени в Мюнхене является ничья. На 1:1 можно поставить по котировке 7.00, на 0:0 - за 8.00.

Сыграют ли Сафонов, Кварацхелия и Мхитарян?

Медицинских противопоказаний к участию в финале у российского, грузинского и армянского футболистов нет. Но объективно шансы Сафонова выйти на поле с первых минут при здоровом Доннарумме невелики. А вот Хвичу с Генрихом мы скорее всего увидим на газоне. 

Кто из россиян выигрывал ЛЧ?

Четверо россиян участвовали в триумфальных евросезонах своих клубов - Бут, Добровольский, Аленичев и Денис Черышев. Сафонов может стать первым вратарем-россиянином среди победителей ЛЧ.

Когда и где финал Лиги чемпионов?  

Финальный матч ЛЧ пройдет 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия). 

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных