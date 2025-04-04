750 000 фрибетов на Лигу Чемпионов от BetBoom

Совсем скоро начнутся матчи ¼ финала Лиги Чемпионов УЕФА. «Интер» – «Бавария», «Арсенал» – «Реал Мадрид», «ПСЖ» – «Астон Вилла», «Барселона» – «Боруссия Дортмунд». Уже есть свои фавориты в каких-то парах? BetBoom удвоит ставки на Лигу Чемпионов в новой акции 8 и 9 апреля.

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