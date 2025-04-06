Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует

На момент публикации нет окончательного понимания, сможет ли принять участие в турнире Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по вольной борьбе. В тренерском штабе национальной команды сообщили, что главной звезде не дают визу, поэтому в заявке его заменит Магомед Курбанов. Однако в воскресенье сам Садулаев заявил, что не теряет надежду получить визу и поехать на чемпионат Европы.

Заявка сборной России без лидера представлена ниже.

вольная борьба: Начын Монгуш (до 57 кг), Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Азамат Закуев (до 92 кг), Магомед Курбанов (до 97 кг) и Зелимхан Хизриев (до 125 кг);

греко-римская борьба: Эмин Сефершаев (до 55 кг), Садык Лалаев (до 60 кг), Динислам Бамматов (до 63 кг), Руслан Бичурин (до 67 кг), Ален Мирзоян (до 72 кг), Сергей Степанов (до 77 кг), Ислам Алиев (до 82 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг);

женская борьба: Надежда Соколова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Екатерина Вербина (до 55 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Анастасия Сидельникова (до 59 кг), Алина Касабиева (до 62 кг), Динара Кудаева (до 65 кг), Елизавета Петлякова (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг) и Валерия Трифонова (до 76 кг).