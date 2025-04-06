Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует

Партнерский проект
С 7 по 13 апреля 2025 года в словацкой Братиславе пройдет чемпионат Европы по видам борьбы. На медали будут претендовать и российские спортсмены, которые получили нейтральный статус.
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По московскому времени
7 апреля, понедельник
11:30-15:30 — квалификационные раунды. Вольная борьба (до 57, 65, 70, 79, 97 кг)
19:00-20:30 — полуфиналы. Вольная борьба (до 57, 65, 70, 79, 97 кг)
8 апреля, вторник
11:30-15:30 — квалификационные раунды. Вольная борьба (до 61, 74, 86, 92, 125 кг)
утешительный раунд. Вольная борьба (до 57, 65, 70, 79, 97 кг)
17:45-18:45 — полуфиналы. Вольная борьба (до 61, 74, 86, 92, 125 кг)
19:00-22:00 — финалы. Вольная борьба (до 57, 65, 70, 79, 97 кг)
9 апреля, среда
11:30-15:30 — квалификационные раунды. Женская борьба (до 50, 55, 59, 68, 76 кг)
утешительный раунд. Вольная борьба (до 61, 74, 86, 92, 125 кг)
17:45-18:45 — полуфиналы. Женская борьба (до 50, 55, 59, 68, 76 кг)
19:00-22:00 — финалы. Вольная борьба (до 61, 74, 86, 92, 125 кг)
10 апреля, четверг
11:30-15:30 — квалификационные раунды. Женская борьба (до 53, 57, 62, 65, 72 кг)
утешительный раунд. Женская борьба (до 50, 55, 59, 68, 76 кг)
17:45-18:45 — полуфиналы. Женская борьба (до 53, 57, 62, 65, 72 кг)
19:00-22:00 — финалы. Женская борьба (до 50, 55, 59, 68, 76 кг)
11 апреля, пятница
11:30-15:30 — квалификационные раунды. Греко-римская борьба (до 55, 63, 77, 87, 130 кг)
утешительный раунд. Женская борьба (до 53, 57, 62, 65, 72 кг)
17:45-18:45 — полуфиналы. Греко-римская борьба (до 55, 63, 77, 87, 130 кг)
19:00-22:00 — финалы. Женская борьба (до 53, 57, 62, 65, 72 кг)
12 апреля, суббота
11:30-15:30 — квалификационные раунды. Греко-римская борьба (до 60, 67, 72, 82, 97 кг)
утешительный раунд. Греко-римская борьба (до 55, 63, 77, 87, 130 кг)
17:45-18:45 — полуфиналы. Греко-римская борьба (до 60, 67, 72, 82, 97 кг)
19:00-22:00 — финалы. Греко-римская борьба (до 55, 63, 77, 87, 130 кг)
13 апреля, воскресенье
16:00-17:45 — утешительный раунд. Греко-римская борьба (до 60, 67, 72, 82, 97 кг)
18:00-21:00 — финалы. Греко-римская борьба (до 60, 67, 72, 82, 97 кг)
На момент публикации нет окончательного понимания, сможет ли принять участие в турнире Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по вольной борьбе. В тренерском штабе национальной команды сообщили, что главной звезде не дают визу, поэтому в заявке его заменит Магомед Курбанов. Однако в воскресенье сам Садулаев заявил, что не теряет надежду получить визу и поехать на чемпионат Европы.
Заявка сборной России без лидера представлена ниже.
вольная борьба: Начын Монгуш (до 57 кг), Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Азамат Закуев (до 92 кг), Магомед Курбанов (до 97 кг) и Зелимхан Хизриев (до 125 кг);
греко-римская борьба: Эмин Сефершаев (до 55 кг), Садык Лалаев (до 60 кг), Динислам Бамматов (до 63 кг), Руслан Бичурин (до 67 кг), Ален Мирзоян (до 72 кг), Сергей Степанов (до 77 кг), Ислам Алиев (до 82 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг);
женская борьба: Надежда Соколова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Екатерина Вербина (до 55 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Анастасия Сидельникова (до 59 кг), Алина Касабиева (до 62 кг), Динара Кудаева (до 65 кг), Елизавета Петлякова (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг) и Валерия Трифонова (до 76 кг).
Прямые эфиры чемпионата Европы будут доступны на специальной платформе United World Wrestling. Также транслировать соревнования будет холдинг «Матч». Распределение эфиров по каналом можно узнать на официальном сайте вещателя.
Партнерский проект