Клиенты PARI: ЦСКА откроет серию плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пари НН» уверенной победой

23 апреля ЦСКА и «Пари НН» начнут четвертьфинальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ. Первая игра пройдет на арене ДС «Мегаспорт», начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики букмекерской компании PARI считают ЦСКА безусловным фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.02, что соответствует 98% вероятности. Поставить на успех «Пари НН» можно за 14.00. Вероятность триумфа нижегородцев составляет приблизительно 2%.

Практически все клиенты PARI согласны с такими оценками. 97% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «армейцев».

По оценкам аналитиков, соперники наберут как минимум 170 очков на двоих. Поставить на тотал больше 169.5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 169.5 — с коэффициентом 1.94.

Индивидуальный тотал хозяев больше 94.5 котируется за 1.72. Если же «Пари НН» наберет хотя бы 75 очков, сыграет ставка за 1.77.

На правах действующего чемпиона ЦСКА считается главным претендентом на победу в текущем сезоне. PARI предлагает коэффициент 2.30 на то, что «армейцы» выиграют Единую Лигу ВТБ. Кроме того, с коэффициентом 1.48 можно заключить пари на то, что они выйдут в финал.

А вот «Пари НН» считается одним из аутсайдеров турнира наряду с «Пармой», «Автодором» и «Уралмашем». Ставки на чемпионство этих команд принимаются по коэффициенту 150.00. С таким же коэффициентом можно поставить на выход нижегородцев в финал.