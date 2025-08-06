«Роль центрфорварда — делать людей вокруг себя лучше». Павел Дацюк стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»

Букмекерская компания PARI и Игорь Ларионов выпустили очередной эпизод подкаста «PARI с Ларионовым» на платформе «Кинопоиск». Новым гостем стал легендарный хоккеист Павел Дацюк. Этот разговор можно назвать в какой-то степени уникальным, ведь центрфорвард очень редко соглашается на интервью. Но «Профессору» он отказать не мог. Тизер выпуска доступен по ссылке.

Дацюк стал членом «Тройного золотого клуба» — выиграл Кубок Стэнли (дважды), Олимпиаду и чемпионат мира. Кроме того, на счету хоккеиста есть победа в Кубке Гагарина. В НХЛ Павел четырежды получал «Леди Бинг Трофи» — приз джентльмену года, а также трижды становился обладателем «Фрэнк Селки Трофи» — награды лучшему нападающему оборонительного плана.

«Ты вышел из сложнейшей ситуации, когда решил приехать в «Детройт», зашел в коллектив и все-таки стал выдающейся личностью. Это то, к чему можно стремиться, понимая, что это большой труд, который ты должен пройти. И ты это сделал. И я рад, что мне удалось пару лет с тобой поиграть в одной команде, жить в одной комнате, полететь вместе в самолете, даже выпить пару бокалов вина», — сказал о своем новом госте «Профессор».

О передаче знаний и опыта

В ходе беседы Ларионов и Дацюк затронули различные темы. Одним из ключевых моментов стала передача опыта.

«Наверное, в нашем менталитете это присутствует. Мы не можем говорить, отвечать, мы больше стесняемся. Стесняемся кому-то крикнуть, подсказать на поле. Иногда тяжело считывать ребят, а иногда ребята зажаты и боятся что-то сказать не так», — рассказал нападающий о работе с молодежью.

Ларионов же привел в пример одну из первых игр Дацюка в НХЛ, когда из-за него забили решающую шайбу.

«Мы держим шайбу, значит, я плаваю в средней зоне, нахожу тебя, ты на фланге получаешь ее, входишь в зону, делаешь Gretzky Escape, хочешь отдать пас подкидкой. Перехватывает Палффи, выходит один на один и забивает гол Гашеку. Первое поражение в девятой игре. Идем в раздевалку. Понятно, что «Детройт» — «Лос-Анджелес». В раздевалке человек, наверное, шесть голливудских актеров, друзья Челиоса, медиа, журналисты и так далее. Все раздеваются, переодеваются. А завтра игра в Сан-Хосе. Ты сидишь в форме, склонил голову. Я подхожу к тебе: «Паша, что случилось?» А ты мне говоришь: «А что, разве не будут пихать, что я игру проиграл?» — с улыбкой вспоминал эпизод «Профессор».

Об игре в «Детройте»

Конечно, невозможно было не вспомнить первые шаги Дацюка в НХЛ. Игорь Ларионов отметил, что игра любого крайнего нападающего всегда зависит от центрального. И основным качеством Павла было делать людей вокруг себя лучше.

«Я попал на какую-то планету сумасшедшую, где другой мир открылся мне, хоккейный. Я мог присутствовать на тренировке, где каждая тренировка была для меня как урок. В какой-то день я мог за одним игроком посмотреть, в какой-то день за другим. Это было такое замечательное время. Я его помню вот таким, как одним днем оно прошло у меня. Как я попал в «Детройт» и все время как будто не закрывал рот», — подчеркнул Дацюк.

О детском хоккее

В ходе разговора Павел Дацюк отметил, что сейчас подход к детскому хоккею в России поменялся.

«Детские тренеры, если сравнивать сейчас, другие. Мы ходили сами, мы получали удовольствие, с тренировок мы приходили во двор, у нас во дворе были клубы, и там были тренеры, которые придерживались одной философии. «Ребята, получайте удовольствие, рисуйте на льду, что хотите, получится — получится, не получится — не получится». Сейчас это все переходит в такой какой-то легкий бизнес, поднятие имени школы на данном этапе. Сейчас выиграли, значит, тренер больше нас всех знает, больше детей придут. Многие дети уже не идут туда с удовольствием, а потому, что надо», — добавил знаменитый хоккеист.

О философии российского хоккея

В течение подкаста Ларионов и Дацюк поговорили о том, каким должен быть современный российский хоккей.

«Конечно, интересно играть, когда ты играешь со стороны силы, когда у тебя есть преимущество. Но очень много анализируют, ищут какие-то варианты, ходы, какие-то ловушки делают. Технологии вошли, хочешь не хочешь приходится на них смотреть… Плюс еще хоккей очень быстрый стал, площадка маленькая, подготовка разная.

Если раньше сборная СССР была намного впереди, другие команды не хотели быть вторыми и черпали от этого много, старались своровать эти технологии, все это применить. Они начали применять, они шагнули вперед, а мы как бы остались на этом месте. Да, у нас есть преимущества, мы можем играть в другой хоккей, но нам надо все-таки что-то у них тоже взять, чтобы быть на уровне.

Конечно, мне всегда хотелось на олимпиадах, когда играешь за сборную, побеждать. Но после того,как ты съездил на несколько олимпиад и понимаешь, что не можешь добраться даже до финала, ты думаешь и уже готовишься делать все, лишь бы получить это золото», — рассказал Дацюк.

«Профессор» же вспомнил, как рекомендовал Вячеславу Фетисову взять молодого центрфорварда на Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити. Тогда он назвал Дацюка будущим российского хоккея.

«Я попал со звездами НХЛ в команду, где я мог учиться, я оказался с теми ребятами, за кем мы смотрели. Да, мне было чуть-чуть стеснительно с ними общаться, но я находился там все время, смотрел, слушал, советы получал. Конечно, у меня был большой опыт, и мне на олимпиадах было намного легче. Я получил этот опыт и потом старался его передать. Это ваша большая заслуга, что вы дали нам, молодым, почувствовать этот порох», — добавил Павел Дацюк.

В завершение беседы Игорь Ларионов по традиции подарил собеседнику бутылку вина и попросил расписаться на клюшке, которая пойдет на благотворительность.