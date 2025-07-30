«Нет лимитов, чтобы быть лучше». Кирилл Марченко стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»

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Букмекерская компания PARI и Игорь Ларионов запустили подкаст «PARI с Ларионовым», который будет выходить на платформе «Кинопоиск». Первым гостем стал хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко. Тизер выпуска доступен по ссылке.
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Форвард, который играл под руководством Игоря Ларионова в молодежной сборной России, в минувшем сезоне НХЛ добился большого прогресса.
«Любое большое путешествие начинается с первого шага. И мне хочется все-таки понять, в чем, скажем так, успех прошлого сезона. Гигантский шаг вперед, потому что 42 очка за год до этого и 74 очка в прошлом сезоне. Это говорит о том, что стабильность — признак мастерства. То есть то, что было вчера, остается вчера. Новый день дает новые вершины, и это, конечно, очень важно», — похвалил «Профессор» форварда.
О профессионализме в хоккее
В ходе беседы Ларионов и Марченко затронули различные темы. Хоккеист признался, что стал намного профессиональнее подходить к делу.
«Быть два-три сезона в порядке может человек на таланте, может человек, который не супер за собой следит. Но если мы говорим про долгий срок, типа 10 лет быть в топе бомбардиров, в топе лиги… Всегда есть что-то новое, что можно узнать. Тренировки, восстановление и питание — три фактора, без которых, по сути, не получится классный спортсмен, хороший спортсмен, профессионал и какая-то суперзвезда. Два года назад у меня были только тренировки. Я не относился должным образом ни к восстановлению, ни к питанию. В прошлом году добавил питание. И вот в этом году понял, что без восстановления вообще никак. На данный момент для меня первое сейчас в предсезонной подготовке — это восстановление, потом питание и только потом тренировки», — рассказал нападающий.
Кроме того, Марченко отметил, что правильный профессиональный подход позволяет ему приблизиться к звездам мирового хоккея.
«Хочется выигрывать. В любом случае великие спортсмены измеряются тем, что они были лидерами своих команд, и при этом команды выиграли. Все равно это цель, цель выиграть, никому не нравится проигрывать. Я пока не выигрывал. Сейчас я не могу кататься, как Макдэвид, я не могу какие-то вещи делать, как Драйзайтль, но я понимаю, что могу немножко другим компенсировать. Тем же самым сном, питанием, занятием в зале компенсировать какие-то свои ошибки или нюансы на льду», — подчеркнул форвард.
Кроме того, хоккеист добавил, что лимитов, чтобы быть лучше, нет. В любом возрасте можно прогрессировать.
Игорь Ларионов поддержал стремление Марченко.
«Очень важное качество любого большого спортсмена — это именно пройти карьеру ровно, стабильно. И конечно, то, что ты находишься в поиске, каждый год ищешь что-то новое для себя, это, конечно, впечатляет. Потому что без этого не будет успеха. Потому что игра становится быстрее. Порой ты должен адаптироваться под партнеров, которые у тебя есть», — подчеркнул «Профессор».
О «Матче года» и разнице между КХЛ и НХЛ
Совсем недавно Марченко сыграл в «Матче года» вместе с другими звездами КХЛ и НХЛ. Форвард отметил, что для него это было не рядовое событие.
«Там такие люди собираются, звезды. Когда я вижу вас, Федорова, Малкина, Овечкина… Я рос на играх Овечкина, и для меня это просто восторг. Спасибо, что вы мне дали такое звено, где я не мог сыграть плохо. Для меня это было не то, что испытание, но даже в таких матчах есть какой-то спортивный азарт, хочется и себя проявить, и что-то показать», — подчеркнул Кирилл.
Кроме того, «Профессор» и хоккеист поговорили о разнице между КХЛ и НХЛ. По признанию Марченко, в России выше игровой IQ, а вот в динамике, борьбе и стыках заокеанская лига намного превосходит нашу.
О ближайших целях
В ходе разговора Кирилл Марченко заявил, что в следующем сезоне он хочет сыграть в решающей серии Кубка Стэнли.
«Я в следующем году планирую не просто в плей-офф попасть. Зачем попадать просто в плей-офф? И что, в первом раунде вылетать? Надо дойти до финала и играть в финале. То есть я не хочу говорить, что мы выиграем кубок, но дойти до финала — это должна быть цель, потому что плей-офф — совершенно другой хоккей. Там уже и характер сказывается, и как раз эти моменты, наверное, в подготовке, в восстановлении, они дадут о себе знать», — отметил нападающий.
Конечно, для высоких результатов, как командных, так и личных, нужна «химия» с партнерами. Марченко отметил Шона Монахана и Дмитрия Воронкова.
«Я сейчас понимаю, каково это — игра с партнерами, когда для тебя выигрывают шайбу и создают моменты. У нас было звено, когда я играл, Дима Воронков и Шон Монахан. И там случались ситуации, когда мы идем в давление, они вдвоем идут в борьбу, забирают шайбу и находят меня. Я просто стою, мне надо просто бросить по воротам. Это приятно, комфортно, классно. И я стараюсь от себя требовать то же самое. Это, наверное, тоже меня движет, чтобы партнерам было в первую очередь приятно со мной играть, чтобы мы показали какой-то результат», — подчеркнул форвард «Коламбуса».
Хоккеист рассказал о том, что стал намного устойчивее психологически. По признанию Кирилла, раньше после плохого матча ему хотелось спрятаться и никого не видеть. Сейчас он намного легче переживает поражения.
В завершение беседы Игорь Ларионов подарил Кириллу бутылку своего вина и пожелал идти вперед и творить будущее с оптимизмом, отметив, что через два-три года Марченко может стать капитаном «Коламбуса».