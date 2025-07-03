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3 июля 9:16ГлавнаяНовости

Тайсон Фьюри, Наоми Кэмпбелл и Рой Джонс-младший посетили турнир БЕТСИТИ IBA PRO 7

Ивент прошел 2 июля в турецком Стамбуле
Руслан Ипполитов

В главном бою вечера встретились Джеймс Диккенс и Альберт Батыргазиев, который до этой встречи не имел ни одного поражения. Британец нокаутировал россиянина в четвертом раунде и стал чемпионом мира во втором полулегком весе. Чемпионский пояс Диккенсу вручил суперзвезда бокса Тайсон Фьюри. Также турнир посетили топ-модель Наоми Кэмпбелл и бывший боксер Рой Джонс-младший.

В со-главном бой вечера Ованес Бачков (8-0) нокаутировал Ксолисани Ндонгени (33-7). Армянин завоевал пояс WBA Continental.

Другие результаты турнира БЕТСИТИ IBA PRO 7:

Мадияр Сайдрахимов (2-0) победил Ахмада Мустафаева (0-1) единогласным решением судей;

Мижгона Самадова (1-0) выиграла у Пуне Ахундтабармазандарани (1-1);

Милана Сафронова (1-0) победила Гульсам Татар (0-1).

Также впервые с боксерскими боями в одном ринге прошли и бои на голых кулаках: Мурат Казган победил Уилла Чоупа, а Михаил Коханчик выиграл у Эльнура Сулейманова.

Следующий турнир БЕТСИТИ IBA PRO пройдет осенью 2025 года.

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