Клиенты PARI ставят на Алькараса в матче с Джоковичем в четвертьфинале Australian Open

21 января в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. Начало встречи запланировано на 12:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов в предстоящей встрече.

Букмекеры считают фаворитом Алькараса. Поставить на победу испанца можно по коэффициенту 1.50, что соответствует примерно 65% вероятности. Шансы Джоковича добиться триумфа оцениваются котировкой 2.75 (около 35%).

Клиенты PARI склоняются к победе испанского теннисиста. Около 79% от общего оборота ставок на исход игры приходится на успех Алькараса. Примерно 21% сделан в пользу Джоковича.



Ставка на испанца с форой (-1.5) по сетам доступна за 1.98, а на успех Алькараса в трех партиях можно поставить с коэффициентом 3.50. Вероятность того, что Джокович не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 8.00. Поставить на то, что легендарный серб выиграет как минимум две партии, можно за 1.83.

На то, что в этом матче будет хотя бы один тай-брейк, аналитики предложили коэффициент 1.45. За 1.47 можно сделать ставку на то, что каждый из теннисистов сможет выиграть хотя бы один сет.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий с общим коэффициентом 4.09 и включил в него пари на победу Алькараса. Аналитики оценили вероятность такого исхода коэффициентом 1.48.

Карлос Алькарас посеян на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером. Четвертьфинал — его лучшее достижение на Australian Open. В этом году испанец обыграл Александра Шевченко, Ешихито Нишиоку, Нуну Боржеша и Джека Дрэйпера.

Новак Джокович — седьмой номер посева. Он побеждал в Мельбурне 10 раз, последний триумф датирован 2023 годом. На текущем турнире серб обыграл Нишеша Басаваредди, Джайме Фарию, Томаса Махача и Иржи Легечку.

Алькарас и Джокович встречались между собой семь раз, пока счет 4:3 в пользу серба. Последняя их встреча произошла в финале Олимпиады-2024 в Париже, там Джокович победил со счетом 7:6, 7:6.