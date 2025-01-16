Клиенты PARI: Джокович пройдет Махача на Australian Open

17 января Новак Джокович сыграет с Томашем Махачем в третьем раунде Australian Open-2025. Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI сомневаются, что чех сумеет одолеть легенду мирового тенниса. Джокович считается фаворитом с коэффициентом 1.25, что соответствует 80% вероятности. Поставить на успех Махача можно с коэффициентом 4.00, вероятность его триумфа составляет примерно 20%.

Большинство клиентов PARI также считает, что выиграет Джокович. 83% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу сербского спортсмена.

По оценкам аналитиков, соперники сыграют не менее 37 геймов. Поставить на тотал больше 36.5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 36.5 — с коэффициентом 1.93. При этом букмекеры считают, что Джокович выиграет как минимум 20 геймов. Индивидуальный тотал серба больше 19.5 оценен коэффициентом 1.63. Если же Махач выиграет хотя бы 17 геймов, сыграет ставка за 1.76.

В ставках на точный счет наиболее вероятным результатом считается победа Джоковича в трех сетах — поставить на такой исход можно с коэффициентом 2.60. Если же серб выиграет со счетом 3:1, сыграет коэффициент 3.65.

Махач не впервые встречается с Джоковичем. Спортсмены дважды делили корт в 2023 и 2024 году. Их первая встреча проходила на хардовом покрытии и завершилась победой Джоковича со счетом 6:3, 3:6, 7:6(1). А вот во втором матче чеху удалось воспользоваться слабостью серба на грунте и победить со счетом 6:4, 0:6, 6:1.