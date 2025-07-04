ДоброFON помог организовать учебно-тренировочные сборы в Сочи для спортсменов молодежной сборной России по дзюдо спорта слепых

В сборах приняло участие 8 спортсменов, перспектива подготовки заключается в участии данных спортсменов в международных соревнованиях. В рамках сбора спортсмены получили спортивную экипировку, которая соответствует требованиям IJF.

Тренировки проходили под руководством старших тренеров спортивной сборной команды Российской Федерации по спорту слепых: Дмитриевой Ольги Владимировны и Вострикова Владимира Степановича, а также тренера спортивной сборной команды России по спорту слепых Юнг Дмитрия Александровича.

Алексей Ягудин, заместитель генерального директора FONBET и амбассадор благотворительной программы ДоброFON:

«Развитие адаптивного спорта – одно из ключевых направлений нашей компании. Вместе с нашими партнерами из ВФСС мы стремимся улучшить условия подготовки инклюзивных спортсменов, способствуя повышению их спортивного мастерства и социальной адаптации».

Ольга Семенова, президент Всероссийской федерации спорта слепых, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр:

«Под эгидой Всероссийской федерации спорта слепых подрастает новое поколение чемпионов. Юные спортсмены молодежных сборных команд России показывают хорошие результаты. Среди них чемпионы и призеры российских и международных соревнований.

С целью улучшения спортивной подготовки молодых спортсменов Федерация проводит учебно-тренировочные мероприятия, как в России, так и в других странах.

Со спортсменами работают лучшие тренеры, дополнительно приобретаются спортивный инвентарь и экипировка. В этом году благодаря благотворительной программе ДоброFON нам удалось экипировать сборные команды по лёгкой атлетике, плаванию и дзюдо.

В частности, в начале июня молодежная сборная России по плаванию спорта слепых проходила подготовку в Беларуси, на днях из Сочи с учебно-тренировочного мероприятия вернулась сборная по дзюдо. Сейчас в Чебоксарах спортивную подготовку проходят легкоатлеты.

Мы благодарны ДоброFON за помощь в подготовке молодежных сборных команд России по спорту слепых».