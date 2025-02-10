ДоброFON направит 9 300 000 рублей на благотворительность по итогам Фонбет Матча Звезд КХЛ

Партнерский проект
В минувшие выходные, с 8 по 9 февраля, в Новосибирске прошел Фонбет Матч Звезд КХЛ. По условиям акции от благотворительной программы ДоброFON, все шайбы, заброшенные шайбы в течение звездного уикэнда, умножались на 100 000, а полученная сумма будет направлена в новосибирский благотворительный фонд "Завтра будет". Фонд оказывает адресную помощь детям с тяжелыми заболеваниями и поддерживает медицинские учреждения г. Новосибирска.
Все результаты Фонбет Матча Звезд КХЛ:
Полуфиналы
Дивизион Боброва - Дивизион Тарасова - 9:6
Дивизион Чернышева - Дивизион Харламова - 10:6
Матч за третье место
Дивизион Харламова - Дивизион Тарасова - 2:13 (по буллитам)
Финал
Дивизион Чернышева - Дивизион Боброва - 9:8
Всего было заброшено 73 шайбы, а в благотворительный фонд “Завтра будет” отправится 7 300 000 миллионов. Еще 2 000 000 рублей на благотворительные цели направит капитан ХК “Сибирь” Сергей Широков, который победил в конкурсе буллитов и получил чек от ДоброFON. Таким образом, общая сумма пожертвования составит 9 300 000 рублей, что является рекордом для Матча Звезд.
Победителем Фонбет Матча Звезд стала команда Дивизиона Чернышева.
Партнерский проект