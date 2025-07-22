RAMZES666 сыграет в третьем сезоне FME по Dota 2

В команду киберспортсмена войдут Игорь «iLTW» Филатов, Максим «re1bl» Афанасьев, Владимир «RodjER» Никогосян и Александр «VooDooSh» Шальчинов.

Всего в третьем сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE по Dota 2 примут участие четыре команды. Компанию Team RAMZES составят TEAM GOLOVACH, TEAM CAKE и Team EZ 25. Команды разыграют призовой фонд в 3 млн рублей; два миллиона от этой суммы распределят между призерами, а оставшийся 1 млн будет разыгран между участниками за выполнение индивидуальных и командных челленджей “Сокровищницы квестов”.

Полный ростер команд

TEAM GOLOVACH:

— Алексей «Smiling Knight» Свиридов

— Камиль «koma» Биктимиров

— Павел «9Pasha» Хвастунов

— Владислав «DkFogas» Фролов

— Сергей «GOLOVACH» Карнаухов

TEAM CAKE:

— Владлен «Mariachi» Гребеньков

— Владислав «Imbach4» Хорольцев

— Ярослав «Limitless» Паршин

— Александр «Immersion» Хмелевской

— Кирилл Cake Забродин

TEAM RAMZES:

— Игорь «iLTW» Филатов

— Максим «re1bl» Афанасьев

— Роман «RAMZES666» Кушнарёв

— Владимир «RodjER» Никогосян

— Александр «VooDooSh» Шальчинов

Team EZ 25:

— Роман «EZ 25» Василевский

— Даниил «Lens» Калиберда

— Владислав «Petushara» Козловский

— Эль-Хабаш «Sqreen» Халед

— Алексей «GROOMich» Кулаков

FONBET MEDIA ELEAGUE по Dota 2 пройдет в два этапа с 24 по 29 июля. Первый день турнира пройдет в режиме онлайн, а спустя четыре дня, 28-29 июля, игроки встретятся вживую на LAN на площадке «1930» в Москве. Вход на мероприятие свободный.