RAMZES666 сыграет в третьем сезоне FME по Dota 2

Партнерский проект
В команду киберспортсмена войдут Игорь «iLTW» Филатов, Максим «re1bl» Афанасьев, Владимир «RodjER» Никогосян и Александр «VooDooSh» Шальчинов.
Всего в третьем сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE по Dota 2 примут участие четыре команды. Компанию Team RAMZES составят TEAM GOLOVACH, TEAM CAKE и Team EZ 25. Команды разыграют призовой фонд в 3 млн рублей; два миллиона от этой суммы распределят между призерами, а оставшийся 1 млн будет разыгран между участниками за выполнение индивидуальных и командных челленджей “Сокровищницы квестов”.
Полный ростер команд
TEAM GOLOVACH:
— Алексей «Smiling Knight» Свиридов
— Камиль «koma» Биктимиров
— Павел «9Pasha» Хвастунов
— Владислав «DkFogas» Фролов
— Сергей «GOLOVACH» Карнаухов
TEAM CAKE:
— Владлен «Mariachi» Гребеньков
— Владислав «Imbach4» Хорольцев
— Ярослав «Limitless» Паршин
— Александр «Immersion» Хмелевской
— Кирилл Cake Забродин
TEAM RAMZES:
— Игорь «iLTW» Филатов
— Максим «re1bl» Афанасьев
— Роман «RAMZES666» Кушнарёв
— Владимир «RodjER» Никогосян
— Александр «VooDooSh» Шальчинов
Team EZ 25:
— Роман «EZ 25» Василевский
— Даниил «Lens» Калиберда
— Владислав «Petushara» Козловский
— Эль-Хабаш «Sqreen» Халед
— Алексей «GROOMich» Кулаков
FONBET MEDIA ELEAGUE по Dota 2 пройдет в два этапа с 24 по 29 июля. Первый день турнира пройдет в режиме онлайн, а спустя четыре дня, 28-29 июля, игроки встретятся вживую на LAN на площадке «1930» в Москве. Вход на мероприятие свободный.